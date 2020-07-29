為何中美只互設五個總領事館？台學者：西藏問題「卡關」

近來中美矛盾衝突日增，美國關閉這個駐侯斯敦總領事館，中國也以關閉美國駐成都總領事館反制。過去幾十年來關係密切的中美兩國，彼此居然只有5個總領事館，而美國僅僅在台灣就有超過10所辦事處。 對此，台灣政大國關中心研究員嚴震生指出，原因在於美國想在拉薩新增總領事館，被中共拒絕，雙方僵持之下，新增總領事館遙遙無期。

政大國關中心研究員嚴震生指，中國大陸在美國的總領事館，共有紐約、侯斯敦、舊金山、芝加哥及洛杉磯等5個，這個數字和台灣在美兩位數的辦事處有相當大的差距，若8月在恢復駐關島辦事處，台灣駐美就有12個辦事處。

嚴震生指出，中美雙方總領事館數量無法增加，卡在美國想在拉薩設館，北京認為美方想挑動藏獨問題而拒絕，雙方僵持不下。（楊家鑫／多維新聞）

他說，難道這是因為台美經貿關係較密切，或是文化交流較頻繁，抑或僑民人數超過大陸？雖然台美之間在自由、民主、人權、法治等價值上有許多契合之處，又有共同圍堵中國大陸的軍事利益的結合，但這些都不足以說明為何美中之間僅各有5個總領事館。

嚴震生指出，他過去與美國國會助理、智庫及學界人士對談時，得到一個合理解釋，那就是因為美國想要新設的總領事館是西藏的拉薩，而北京長期懷疑美國支持藏獨，如果又在這個地區設立總領事館，一定會從事情報蒐集、接觸異議分子、散播藏獨思想等中共難以忍受的「干涉內政」行為，因此悍然拒絕。

他表示，美國華府的反應是若無法增設拉薩的總領事館，那麼北京也不得在美國增設新的總領事館。2019年9月美國眾議院還推出法案，明確表明美國拒絕中國大陸在美增設總領事館，除非讓美國在拉薩設館，此案在2020年1月底通過。顯然，由於美方的堅持，在可見的未來兩大強權增設總領事館幾乎不太可能。

美國官員和鎖匠破門進入已清空的大陸駐休士敦總領事館。(AP)

另一方面，雙方是否可能再關閉對方的總領事館，嚴震生指出，以美俄為例，從2017年開始，雙方相互驅逐外交人員、關閉總領事館，目前俄羅斯在美國僅剩下紐約和休斯敦兩個總領事館，美國在俄羅斯只有中亞地區靠近哈薩克斯坦的葉卡捷琳堡及遠東地區的海參崴兩個總領事館。

他認為，儘管許多觀察家認為中美關係來到建交41年來的最低點，但從美俄外交的較勁來看，雙方還有互相關閉總領事館的空間，同時驅逐外交官的行動還沒有展開，因此雙方關係只有更壞，沒有最壞。不過，由於兩國的總領事館數目有限，應當也不會玩得過火。