中美關係｜鄭永年：美方令閉館經精心算計　之後或出現更嚴重事態

中美原本在貿易戰、新冠肺炎疫情和香港問題中激化的矛盾，近期因為互關總領事館風波再次升級，兩國關係急速惡化。美國國務卿蓬佩奧7月23日在對華政策演講中，更呼籲世界各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」，被外界視作是開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。 華南理工大學公共政策研究院（IPP）近日刊登了新加坡國立大學教授鄭永年與《人民日報》海外版編輯部「俠客島」的對話。鄭永年在談及領事館風波時表示，事件經美方精心算計，為求在大選中達到加分效果。他又預計中美之間可能還會出現的更嚴重事態。

7月23日，美國國務卿蓬佩奧在加州尼克遜總統圖書館暨博物館發言。他多次直批中共及中共領導人習近平，稱相比於任何「敵人」，中共「對中國人民誠實意見的恐懼超過對任何敵人的恐懼」。（AP）

「中國不可能變成美國所希望的國家」

美方在毫無徵兆的情況下勒令72小時內關閉中國駐侯斯頓領事館，中方實行對等反制，要求美國關閉駐成都總領事館，外界視為「40多年來中美外交史上從未有過的嚴峻局面」。

鄭永年表示，現在看中美關係，目光要超越過去的40年，用更長的維度。以長歷史的眼光看，就不會對這些事感到驚訝，並且會預計之後可能出現的更嚴重事態。「上世紀八九十年代之後的30多年間，美國對中國一方面是『接納』，另一方面是抱有『希望』的，希望中國變成美國所希望的國家。現在美國已經放棄這個念頭了，因為中國不可能變成美國所希望的國家。」

鄭永年指出，美方現在所有的用詞都是「中共」，不是「中國」。從喬治．布殊政府到奧巴馬，所謂的強硬派、反華派、新保守主義，沒有中斷過對中國的打壓，但形形式式的打壓還是在美國所謂的「接觸」構架內。

他認為，從大趨勢看，可能不知道美國會動用何種手段打壓中國，但知道它一定會打壓。因此不要低估美西方針對中國、打壓中國的決心。「你不強大的時候他們不把你當回事，現在是真正當回事。」

圖輯｜中國駐侯斯頓總領事館遭美方破門而入（點圖放大）：

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「領事館危機經美國精心算計」

被問到為甚麼美方選擇使領館這個領域下手，而不是南海議題等其他領域，鄭永年表示，「這是精心算計過的。」他說，雖然是外交上的危機，但這個危機是可量化、可控、美方認為能達到其目標的。

鄭永年指出，在美政府看來，關閉一個中國領事館，中國無非就是以牙還牙關閉一個美國領事館，後果可預計。但是此舉達到的選舉效果，（特朗普政府）可以展示自己對中國的強硬態度，在基本盤中加分。

他續稱，相比之下，南海問題就不可控得多。「美國國防部長最近說，願意到中國去談南海的問題，為甚麼？就是因為在南海的不可控因素太多，容易發展成擦槍走火甚至是局部戰爭，這對於美國的壓力也很大。」

鄭永年認為，美國國防部長說想跟中國談南海，這不是妥協，是想要危機管理。原因是，這段時間如果發生直接衝突，對選情沒好處。但這種姿態「一箭雙雕」：既搞危機管控，又動員澳洲等其他國家向中國施壓。

7月6日，美國「里根」號和「尼米茲」號航母在南海開展「雙航母」演習。（美國海軍供圖/AP）

「大國較量是冷靜理性的較量」

關於未來幾個月的局勢和中美關係，鄭永年說，無論大選結果如何，中美關係都會進入另一個格局。美國要加劇緊張，中國會回應，只不過回應時要考慮風險可控程度與自身長遠利益。

他認為，在未來的格局中，還是要避免世界兩極化。如果兩極化，就是「中國VS西方」，這很不利。因此中國要推動多極化，在多極化中尋找更多夥伴。

他還說，「局勢越不好，情緒越沒用。大國較量是冷靜理性的較量，不是情緒的較量。情緒傷不到美國，怎麼用理性對付美國才最重要。我們的國家足夠大，有足夠的能力，如果使用得好、回應得好，我認為可以避免熱戰、節制冷戰。」

（俠客島/IPP）