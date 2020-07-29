【快評】中國官場現形記： 一本《平安經》一群「馬屁精」

「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安……」「初生平安，滿月平安，百天平安，1歲平安，2歲平安……」「鼻腔平安，咽喉平安，氣管平安，支氣管平安，肺平安……」「西安火車站北站平安，鄭州火車站東站平安，上海虹橋火車站平安……」近日，中國社交媒體平台上一位微博認證為「知名搞笑幽默博主」@當紅炸子雞小陳在網上貼出一本《平安經》一書的圖片，引發輿論廣泛關注。

輿論討論的重點還不只是該書通篇以「XX平安」造句的奇葩內容，還有這本書是出自一位法學博士的吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電之手。

值得注意的是，該書竟受到公然追捧，官媒平台為其背書，學者們為其美言，稱其為「跨國傳世的經類大作力作」、「學者閲讀此書，頓悟平安哲理。商賈閲讀此書，企業平安無虞。民眾閲讀此書，安享世間太平。」 該書在網上標價200多元。

一本《平安經》，折射出一幕當代官場現形記，看似滑稽戲一般的情節後，是中國龐大臃腫的官場，仍然充斥着對於權力之崇拜的赤裸裸現實，是官員能力與現代化百步之遙的真實現狀。

《平安經》在中國輿論爆火後受到多家主流媒體以及官媒的批評，其中上海東方網毫不客氣的點出——《平安經》只是簡單的語句重複，完全沒有邏輯和主題，甚至連小學生的水平都不如。

具有中國官媒背景的自媒體平台俠客島在微博上稱，（這樣的書）我今天能寫10萬字。

吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電。（網絡圖片）

自媒體平台上眾多網友以接龍的形式衍生出各種《賺錢經》《順利經》《開心經》等等，甚至有網友打出「副廳長平安」以調侃這位官員的寫作水平。巨大的輿論爭議下，吉林省應急管理廳自媒體平台乃至吉林省政府網迅速將此前為該書宣傳的相關內容下架，自媒體平台微博關於「平安經」的言論隨即遭到查處。7月28日，人民出版社否認為該書出版。直屬中國公安部的群眾出版社吿訴採訪記者，「不要打聽，不能吿訴你們。」

即使真如吉林省公安廳所回應的，這是賀副廳長業餘時間的個人所為，那麼這本《平安經》又有何「實力」能夠讓（吉林省）省級朗誦藝術協會聚齊一眾專家學者為其舉辦朗誦研討會，吉林省應急管理廳甚至吉林省政府網都要為其背書？就憑那部以「平安」二字撐起全書的口水書嗎？

顯然不是，是人，是權力。

一本書，從創作，到出版，到宣傳，售賣，這其中有多少環節，又經多少人之手。直至網友的一次不經意爆料，將這部荒誕不經的《平安經》掀到互聯網平台引起輿論大波方才指出問題所在。而在此之前，包括這位副廳長在內的作者及其周圍的追捧者是喪失了對於文化的辨別能力了嗎？

吉林電視台曾組織節目朗誦《平安經》。（微博）

正如網絡評論的那樣，但凡是有一定認知能力的人都不能將這樣流於口水的文字堆砌稱之為書，但凡是對知識還保有半點尊重的人都不能違心吹噓。而中國的那些打着學者旗號的，掌握着官媒平台的，壟斷書籍出版的，忝居官位的竟是真的顧不得一絲顏面，而統統「跪倒」在這位副廳長大作家的面前。

一部《平安經》照出了中國官場對權力的崇拜，其可以僭越規則、踐踏知識，權力成為個人利益的通行證，一部《平安經》照出了中國官僚系統內部阿諛奉承之風的盛行，一個副廳級官員的口水文就能讓學者官員們喪失標準，違背認知。一部《平安經》產生的直接影響還只是文化認識上的問題，倘若是別的情況呢。試想，一個副廳長依仗自己的廳級官銜便可以飄飄然安然接受不符實際的吹捧，如果這樣阿諛奉承的風氣放在更高的決策工作中，又將產生什麼樣的影響？