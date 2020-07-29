中美角力｜胡錫進：美國對華走極端像文革　國家安全概念無限氾濫

中美衝突近期因為互關總領事館風波而再次升級，兩國關係急速惡化。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（29日）在微博撰文指出，美國在中國問題上無疑走了極端，國家安全的概念無限氾濫。「中國的留學生都是特務，中美貿易是陷阱，中國人搞的5G技術是情報網絡，這都甚麼亂七八糟的，這種新麥卡錫主義多像中國『文革』時期。」

胡錫進說，美國現在對華是「全政府攻擊」，「抽風式」向所有盟國喊話，如果中美真的是「新冷戰」，「就看這個開頭美國咋咋呼呼、色厲內荏的樣子，就不像它能贏」。但中國卻不像當年毛澤東發表「5·20」聲明的時候，在天安門廣場開會聲討美國，也不見群眾上街搞反美遊行，甚至部級以上官員都沒有發檄文。

圖為7月23日美國國務卿蓬佩奧在加州尼克遜總統圖書館暨博物館發言，呼籲全世界改變中國共產黨。（AP）

文章稱，大多數中國人現在都懂得，中國必須做好自己的事情，以此來瓦解美國的「新冷戰」，把華盛頓宣揚的「一切都怪中國」的怨婦思維「甩出去了好幾條街」。

文章指出，雖然中國國家安全面臨更大壓力和挑戰，但卻不可像美國那樣神經過敏，把甚麼都拿國家安全的視角看待，要既高度重視國家安全，也不誇大它在現實中受到的威脅。「國家安全必須牢不可破，但國家安全不是愈多愈好，而是比較充裕地夠用就行。不能夠讓國家安全佔據過多社會資源和空間，要在它得到保障的情況下，把那些資源和空間同時朝着其他方向合理分配，促進國家的加速發展。」

促中國基層社會「比美更自由」

胡錫進又指，一些中國人擔心美國的打壓會把中國壓得保守封閉了，放不開了，對美鬥爭成為了社會運行的主旋律，那就糟了，蘇聯當年就是那樣垮掉的，在與美鬥爭的同時僵化，經受不起內部變化。

他認為，一定要讓中國的基層社會更加寬鬆、自由和更富活力，不要讓中美博弈的作用力延申到基層群眾生活的方方面面中。要讓中國整個基層社會面上不僅比美國等西方社會更有序，也更加自由、舒適，那將極大提振中國社會的整體信心，產生難以估量的後續政治效果。

（胡錫進微博）