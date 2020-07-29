輿論熱炒中美對抗　內地舉辦臨戰演練受關注

處於「百年未有之大變局」背景下的中國，正遭遇來自美國為首的西方世界的圍堵。不過美國對華在經貿、科技、媒體、外交領域發起的「衝擊」未奏效後，軍事對抗似乎正成為一種選項，而中國亦在做出某些準備。 綜合7月29日消息，在當下輿論熱炒中美軍事較量當口，觀察人士稱，中國內部出現一些微妙的信號，一種「備戰備荒」的氛圍正在上升。 備戰方面，北京和上海近期都推出相關舉措。北京市海淀區防空辦公室7月底臨街張貼宣傳海報，引導民眾如何應對空襲；上海市松江區和長寧區則在7月22日舉行「臨戰人口疏散接收安置行動演練」。

上海市青浦區、靜安區本月24日進行「臨戰人口疏散接收演練」。（網絡圖片）

另外，一份流傳中國網絡的「通知」要求家屬，特別是駐守新疆、西藏、雲南、廣西、海南等地邊防海島的現役官兵家庭及時到社區登記。

上述一系列動作在中國民間輿論引發熱議，部分網友甚至發出恐慌性言論，認為「戰爭即將來臨」，不過也有說法指，無論是「防空宣傳」，還是「臨戰人口疏散接收安置行動演練」均是例行活動，屬正常操作。

上海市松江區、長寧區本月22日展開「臨戰人口疏散接收安置行動演練」。（微信@長寧民防）

不過，北京、上海等戰略要地的備戰，還是被外界將其與當下時局聯繫在一起。與之類似的是，2016年7月中美因南海仲裁案而陳兵對峙期間，中國內部就出現過軍方發布緊急動員令的情況。

近來，中國民間輿論場有關戰爭的討論亦逐漸熱絡，以《環球時報》總編輯胡錫進為代表的民族主義者，不斷渲染中美關係急轉直下，未來戰爭威脅增大的言論，建言北京要丟掉幻想，準備戰爭。儘管無法知曉這些戰爭言論有多少傳遞至中國高層，但中南海決策層的抽屜中，一定有很多應對戰爭風險爆發的預案。

在備戰之外，公開的報道表明，中國的「備荒」行動也在進行。7月底，中共總書記習近平視察吉林，直接說「這次來主要是看莊稼」。習近平的講話在當下被視為一種警示，畢竟「兵馬未動，糧草先行」。

同樣在7月底，被視為下一屆總理競爭者之一的副總理胡春華，喊出「全面促進糧食安全省長責任制落實，確保國家糧食安全不出現任何閃失」，「無論是主產區還是產銷平衡區、主銷區，都要確保糧食播種面積和產量只增不減」。

這在今年中國內部發生新冠肺炎疫情、南方洪澇災害，以及外部環境趨緊的特殊時期，顯得尤為「刺目」。