文旅部副部長李金早涉違紀違法被查　落馬前數日還率隊在海南督查

中央紀委國家監委周五（29日）發布消息，文化和旅遊部黨組副書記、副部長李金早涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 據北京青年報微信公眾號「政知圈」報道，在被查的前一天，李金早還以「國務院扶貧開發領導小組海南省脫貧攻堅督查組組長」的身份在海南出席會議。李金早是本月第3位、今年第9位被查的中管幹部。

金早涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（資料圖片）

據介紹，今年62歲的李金早是湖北仙桃人，1976年2月入黨，1978年12月參加工作，中國社會科學院經濟學博士研究生。李金早是學者型官員，據《南方都市報》此前報道，李金早的碩士論文《美國加拿大財政體制比較分析》曾發表於《世界經濟》，被認為是20世紀80年代初國內學者研究美加財政的力作。

1988年，李金早獲中國社科院研究生院經濟學博士學位後，任職於原國家計委，參與了投資體制改革方案、計劃體制改革方案以及宏觀經濟調控政策的調研和制定工作。

此外，李金早在部級崗位工作了19年。1994年，李金早從原國家計委去往廣西，掛職擔任了兩年桂林市副市長之後留在了當地，相繼成為桂林市委常委、常務副市長、市委副書記、市長。

2001年10月，李金早升任廣西壯族自治區黨委常委，晉升副部級，同年11月兼任桂林市市委書記、市長，2003年4月，他兼任自治區發展計劃委員會主任、黨組書記，9月任自治區政府副主席，12月兼任廣西國際博覽事務局局長、黨組書記。2008年1月，李金早擔任廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府黨組副書記、常務副主席。3年多之後，2011年10月，他離開廣西進入商務部，擔任副部長、黨組成員。

李金早自2014年10月任國家旅遊局黨組書記、局長。至2018年3月，他任文化和旅遊部黨組副書記、副部長。（資料圖片/中新社）

2014年10月，李金早任國家旅遊局黨組書記、局長，多次就旅遊問題發聲。比如，2015年10月，針對當時輿論關注的天價大蝦事件，李金早說，一隻38元的蝦就抵消掉了山東旅遊局幾個億的廣告效果。

2018年3月，伴隨著機構改革的進行，李金早履新文旅部黨組副書記、副部長。當時，文化和旅遊部的組建被網民們稱為「詩和遠方終於走在了一起」。對此，李金早還回應稱，「自古文化與旅遊就有緊密的內在聯繫，詩和遠方本應走在一起。要以機構改革為契機，大力推進文化和旅遊融合發展。」

在文旅部期間，李金早分管人事司，分管辦公廳、政策法規司、財務司和非物質文化遺產司，分管中央文化和旅遊管理幹部學院、文化和旅遊部恭王府博物館、文化和旅遊部人才中心及文化和旅遊部民族民間文藝發展中心。

李金早落馬前數日還率隊在海南督查和出席會議。（海南衛視截圖）

李金早的落馬十分突然。今年7月25日，中國非物質文化遺產保護協會中醫藥委員會在北京成立，當時李金早在會上發言。另外，李金早還是國務院扶貧開發領導小組海南省脫貧攻堅督查組的組長，7月29日的《海南日報》，還發布了李金早反饋督查情況的消息。

上述消息提到，7月22日至27日，國務院扶貧開發領導小組海南省脫貧攻堅督查組對海南省脫貧攻堅工作進行實地督查。7月28日下午，督查組在海口召開會議反饋督查情況，當時，李金早以「督查組組長」的身份反饋督查情況，海南省委書記劉賜貴主持會議並作表態發言。

值得一提是，海南省委原常委、海口市委原書記張琦去年被查前也毫無徵兆。去年9月5日，張琦出席了海南省人才大會。翌日（9月6日），中央紀委國家監委官網就發布消息稱，張琦涉嫌嚴重違紀違法被查。

（政知圈）