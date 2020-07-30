【新冠肺炎】專家：武漢、北京、大連疫情共通點是海鮮加工銷售

遼寧省大連市近期出現新型冠狀病毒疫情，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日指出，武漢、北京及大連的疫情都有「海鮮」這個共同點，從事海鮮加工和銷售的工作人員要格外注意加強防護。

據央視新聞7月29日報道，吳尊友表示，此次疫情爆發前，大連已100多天沒有出現病例，從時間判斷，此次大連爆發的病毒一定是外面傳來的；而經大數據分析，大連疫情與北京疫情沒有確切關係，也沒有迹象表明境外輸入病例與大連有確切聯繫。

7月25日，大連新長興市場，水產品商戶準備提前結束營業、關閉店舖。（中新社）

他說，大連疫情更有可能是境外的海產品輸入，特別是受到污染的海產品輸入可能性更大。

吳尊友並指出，武漢、北京和大連三地疫情的相似性都與「海產品加工和銷售」有關。從武漢華南海鮮市場到北京新發地市場，再到目前出現了30例確診病例的大連凱洋海鮮公司，三者都是潮濕、低温的環境。

吳尊友說，這類環境適合病毒存活，只要有污染，病毒就會在局部愈聚愈多，而且不容易被殺死，從而造成傳播風險。

7月29日，北京市昌平區天通苑西三區入口，社區卡口工作人員勸阻外賣員進入。（中新社）

吳尊友指出，研究人員在北京也做了一些調查，在新發地市場用螢光粉「假病毒」做了模擬實驗。他指，在受到污染的環境中，包括清洗等操作所產生的氣旋膠體可以導致從業人員感染，從業人員感染後再污染環境，進而形成混合型傳播模式。

他提醒，從事海鮮加工和銷售的人員要格外注意加強防護，尤其是確保工作場所的通風。武漢華南海鮮市場、北京新發地市場和大連凱洋海鮮公司最大的問題是通風不暢，如果解決通風問題，感染風險就會下降。