台學者：中美若在台海發生摩擦　必定導致軍事攤牌

中美衝突近期有升溫之勢，繼美方要求中國駐侯斯敦領事館關閉後，中國也限期令美國駐成都領事館關閉。未來中美會不會發生更劇烈的衝突，就成為國際注目的焦點。 台灣亞太和平研究基金會首席顧問、歷經李、扁、馬、蔡政府的兩岸智囊趙春山認為，雙方可能會在南海或台海發生衝突，而若中美真的不幸在台海發生摩擦，就必定是軍事攤牌。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）近期屢次針對北京發表強硬言論。(AP)

趙春山說，南海對中美的利益而言都超過台海，戰略意義更廣大，不過，中國對於南海衝突可能較有顧忌。他認為，南海涉及到南海仲裁案與聯合國海洋公約等問題，美國可拉攏南海周邊各聲索國，因此中國有所顧忌。

關於中美台海衝突可能性，趙春山指，現在的情況跟1996年台海危機已經不同，中美若在台海衝突，北京將不會有後退的餘地，這就必定導致兩國軍事攤牌，而不會像1996年那時候最終和平解決。因此，他認為，中美在台海若發生衝突，可能會變成大規模軍事衝突。不過，他又指出，正是因為一旦台海發生衝突就會導致升級，因此中美雙方反倒會克制。

趙春山說，台灣跟香港都只是美國利用的一張牌。他認為，美國只不過是利用台灣對大陸「叫牌」：美國沒有介入台海的空間，故而能利用台灣去刺激、挑釁大陸。趙春山認為，特朗普就是在玩升高中美對抗這步險棋，因為暫時也沒有別的棋可以用。不過，北京目前不會回應特朗普，而是會忍耐，或許會等到美國大選後再作打算。

趙春山認為，中美關係好，兩岸才會好。（陳宗逸／多維新聞）

趙春山又表示，美國和台灣目前都不會超越紅線。所謂超越紅線，就是美國支持「台獨」、支持台灣法理「台獨」，美國不可能支持「台獨」，因為師出無名。

「中美關係好兩岸關係才會好」

趙春山認為，蔡英文政府目前看來則是不挑釁、抱持穩定態度。他說，相對來講蔡英文目前比較克制，但是極端深綠的民間聲音則另當別論。至於若台灣參加美國的軍事演習，假如演習的軍事目標是針對中共，那就會被認為是挑釁，但若只是類似反恐、醫療、後勤等演練，問題比較小。

趙春山稱，中美關係好兩岸關係才會好，對台灣才會好，台灣要親美沒有問題，但是一定要獲得美國強力保證。他說，中美關係越不好，對台灣越不好，因為中美交惡台灣就要選邊。反之中美好，對台灣就會更有利，活動空間會更大，中美間的每件事情都跟台灣有關，中美關係正常化，台灣空間更大，中美關係不好，台灣不會好，只有基本教義派才會認為中美關係不好對台灣好。

他表示，台灣現在的困境是大陸不跟台灣來往，使台灣只能寄託美國；過去親美還跟大陸來往，現在親美卻跟大陸沒互動，情況不同，讓台灣沒有主動的空間，只能被動因應。趙春山強調，蔡政府現在說越多、做越多只會更麻煩。