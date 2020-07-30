【人事觀察】習近平因何「破格」授銜解放軍上將

7月29日，中共總書記、中央軍委主席習近平「照例」在八一大樓為新晉上將授銜，以完成每年「八一」前的例行動作。據官方報道，當天習近平僅為1人授予上將軍銜，即剛剛履新火箭軍政委的徐忠波。

這一消息透露了至少兩點關鍵信息：

其一，儘管外傳徐忠波調任火箭軍政委的消息已有時日，不過此次徐忠波首次以新任職務亮相，等於坐實了此前消息，並「披露」了原火箭軍政委王家勝（1955年1月出生）退役。

解放軍新晉上將徐忠波既不滿足晉升中將4年的條件，也不滿足晉級正大戰區級兩年的條件。（網上圖片）

王家勝原在解放軍總裝備部服役，累遷總裝備部副政委兼軍紀委副書記，2014年年底接替張海陽，躋身二炮政委，晉級正大軍區級將領。2015年年底二炮重建為火箭軍，王家勝留任火箭軍政委，並先後與魏鳳和（現任國防部長）、周亞寧兩任火箭軍司令員搭班。

年滿65周歲的王家勝迄今尚無到全國人大或者全國政協「賦閒」的消息，隨着他的離任，料1955年1月出生的西部戰區司令員趙宗岐、1955年7月出生的戰略支援部隊政委鄭衛平、1955年8月出生的武警部隊司令員王寧3名上將也將在近期（甚至可能已經）退役。這將再次觸動解放軍高級將領的年輕化進程。

2015年12月31日，習近平向時任火箭軍司令員魏鳳和授旗，右2為王家勝。（資料圖片）

作為新陳代謝的必然結果，「60後」徐忠波的履新，讓解放軍「60後」現役正大戰區上將人數達到3人。除徐忠波外，北部戰區司令員李橋銘（1961年4月出生）、軍事科學院院長楊學軍（1963年4月出生）均在2019年12月的那輪解放軍人事調整中晉升為上將，尤其是楊學軍年僅31歲時就成為銀河-III巨型機總設計師，為解放軍內的計算機專家式將領，也是目前解放軍最年輕的上將。

其二，徐忠波躋身火箭軍政委，幾乎同時被授予上將軍銜，又創造了一個紀錄。這意味着中共「軍改」的下一步——軍銜制度改革迎來大變。

按照近年解放軍慣例，解放軍晉升上將要滿足「4+2」兩個條件，即晉升中將滿4年，且履新正大戰區職級滿兩年，然後再綜合評估現實各軍兵種比例確定晉升上將員額。特殊地，新晉中央軍委成員則不拘泥於上述條件，將旋即被晉升為上將，比如中共十八大後新晉軍委委員魏鳳和（時任二炮司令員）、十九大後新晉軍委委員張升民（中央軍委紀委書記）即為此情形。

而徐忠波的晉升則打破了這一「慣例」，事實上，徐忠波被授予上將軍銜既不滿足晉升中將滿4年的條件（2017年7月擔任西部戰區陸軍政委），更不滿足履職正大戰區級滿兩年的條件。為什麼「破格」提拔？

2015年底中共啟動之軍改即包括軍銜制度改革，彼時外界爭議的焦點在於：解放軍軍銜分3級10等，而職級則從中央軍委副主席到排共計15級，實際上軍銜與職級非但無法一一對應，而且時常出現一級軍銜對應大約三個職級的情形，不對應甚至「倒掛」經常發生，對特別注重上下級關係的軍隊來說勢必影響指揮的權責。

2015年底中共啟動之軍改即包括軍銜制度改革。（資料圖片）

軍改期間，全國最高立法機關曾在2016年年底發佈《關於軍官制度改革期間暫時調整適用相關法律規定的決定》，稱軍官制度改革期間，暫時調整適用《現役軍官法》《軍官軍銜條例》中軍官職務等級、軍銜、職務任免、教育培訓、待遇保障、退役安置有關規定。具體辦法和試行範圍，由中央軍事委員會組織制定和予以明確。改革措施成熟後，及時修改完善有關法律。2019年12月8日，中央軍委辦公廳印發《關於先行調整軍級以上軍官軍銜晉升有關政策的通知》，少將以上將領軍銜制度開始。

事實上，2018年夏罕見地未晉升上將後，習近平也同樣罕見地在2019年夏、冬兩季兩次晉升了17名上將，而打破常規之處更在於17名新晉上將幾乎很少完全滿足「條件」的。相反，它已開始展露迹象，即上將軍銜將是正大戰區以上將領「標配」，軍銜隨着職級調整而跟上的迹象。

目前，中央軍委委員及主要組成「大部門」、五大戰區軍政主官、五大軍兵種及武警部隊軍政主官以及部分軍事院校主官共計32位正大戰區級以上將領，均已晉升上將軍銜。