李登輝病逝｜陸媒統一寫「病亡」有深意？報道蔣氏父子用詞大不同

台灣前總統李登輝在周四（30日）晚間7時24分病逝，享壽98歲。對於此事報道，大陸官媒都使用了「病亡」兩字，介於對蔣介石「病死」和蔣經國「逝世」之間。外界認為，大陸對台灣領導人過世都會特別慎重，使用「病亡」，可以看出中共官方對李登輝的評價。 此外，陸媒《環球時報》總編胡錫進在微博發文評價李登輝，稱其「給台灣民主種下了分裂祖國的根」，是「中華民族的罪人」，又指李登輝「一定會在中國歷史上遺臭萬年」。

《人民日報》以「台灣當局前領導人李登輝病亡」為標題。（網站截圖）

新華社以「台灣當局前領導人李登輝病亡」為標題。（網站截圖）

在報道李登輝離世的消息時，《人民日報》及新華社均以「台灣當局前領導人李登輝病亡」為標題，內文未多加評論。；《北京青年報》的標題是「李登輝病亡，曾讓蔣經國哀歎『看錯人』」；福建日報集團旗下的《海峽導報》的報道是「李登輝病亡，馬英九不舍：歷史將有公正客觀評價」；大陸時評網站觀察者網的報道標題為「李登輝病亡，曾因『媚日』被票選為台灣發展的歷史罪人」；

新華社報道蔣介石死訊時，標題直接用「蔣介石死了」五個字。（資料圖片）

據悉，1965年台灣前副總統陳誠離世時，《人民日報》在報道時使用了「病死」一詞；1975年，蔣中正（蔣介石）過世時，新華社在標題中直接寫出「蔣介石死了」五個字，內文的描述則是「中國人民的公敵蔣介石，四月五日在台灣病死」。分析指，「病死」是最不客氣的寫法，因為當時兩岸是對立的時代。

蔣經國逝世時，兩岸關係和緩，中共中央曾發悼唁電報給國民黨。（資料圖片）

及至1988年，兩岸關係較為和緩，並已開放探親，蔣經國過世時，《人民日報》改用「逝世」，中共中央還曾發悼唁電報給國民黨。1993年前總統嚴家淦離世，《人民日報》用了「病逝」兩個字。今年3月30日，台灣行政院前院長、國民黨原副主席郝柏村去世時，《人民日報》報道其死訊時用的字眼也是「病逝」。

據了解，李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，2020年2月8日，李登輝睡前喝牛奶嗆到，導致不斷咳嗽，緊急送進台北榮民總醫院接受治療及觀察。（路透社）

胡錫進：李登輝會在中國歷史上遺臭萬年

而在李登輝的死訊公開後，《環球時報》總編胡錫進也隨即在微博發文評論。他在30日晚上8時左右首先發布一篇簡短的帖文稱，「李登輝病亡。對一個離世的老年生命，同情是正當的。但對一個曾經在重要關頭推動台灣『去中國化』的關鍵政客，我想說，這個人一定會在中國歷史上遺臭萬年。」

胡錫進評價李登輝「給台灣民主種下了分裂祖國的根」。（新浪微博）

直至31日凌晨，胡錫進在微博發布長文，詳細討論李登輝與「台獨」。胡錫進表示，「李登輝給台灣民主種下了分裂祖國的根。以後民進黨在選舉中不斷佔據強勢，都是通過激化兩岸對抗實現的。這樣的民主在大方向上錯了，走上了對抗中華民族共同利益的邪路，成為島內分離主義勢力和美國及西方反華勢力的重要槓桿。」

他在文中還說，李登輝推動的台式民主從一開始就被「台獨」劫持，所以台灣這些年的政治主線並非純粹的民主，而是披上一層民主外衣的「台獨」，「對李登輝的吹捧完全是從美西方立場和台灣部分勢力利益角度出發的。」

胡錫進還稱李登輝是「中華民族的罪人」，並批評他製造了台灣政治上的轉折，極大增加了中國崛起的阻力，更新了美國打壓中國的抓手，也置台灣於長遠的戰略風險中。