華為的考量：為何同意向高通交18億美元專利使用費

日前，中國最大科技企業華為與美國晶片巨頭高通（Qualcomm Inc.,QCOM）達成長期專利協議。根據和解協議，高通將收到華為約18億美元的相關款項收入。與此同時，雙方還達成一項長期協議，包含一項交叉許可——高通可回購華為某些專利的權利。

高通在7月29日的財報發佈會上透露了與華為就專利使用費爭端達成和解的消息，高通首席執行官莫倫科夫（Steve Mollenkopf）在記者會上表示，「隨着與華為達成協議，我們將與所有的主要智能手機企業簽署為期數年的授權協議」。

對不少觀察者而言，華為與高通之間達成的專利和解協議有些出乎意料。（Reuters）

高通過去曾與科技巨頭企業蘋果（Apple Computer, Inc.）圍繞智能手機相關專利的使用費對簿公堂，2019年4月達成和解，高通也因此獲得了至少45億美元的賠償，並拿到了一份多年的向蘋果供應晶片的協議。

長期以來，高通與華為之間也存在着專利糾紛。2019年1月30日，美國科技資訊網站CNET報道稱，高通和華為在2018年12月30日簽署了一項臨時專利費協議，華為在接下來的三個季度，將每個季度向高通支付1.5億美元的專利費。

在與蘋果達成和解協議後，高通專利授權業務主管亞歷克斯•羅傑斯（Alex Rogers）在投資人電話會議上表示，「我們認為，蘋果的和解協議提升了我們解決與華為問題的能力。」

作為晶片巨頭，高通在3G、4G網絡技術上擁有諸多專利，它是全球持有3G移動網絡技術專利權最多的公司，在4G時代的技術上也擁有很大的話語權，其很多專利技術涉及幾乎所有手機都使用的蜂窩通信標準，已形成專利技術壁壘。

高通專利授權業務主管亞歷克斯•羅傑斯（Alex Rogers）。（高通官網）

目前5G雖已在少數國家開啟商業運營，但全球運營商運營的網絡普遍存在的畢竟還是3G、4G網絡，亦因於此，幾乎所有的手機廠商都需要向高通支付一定的費用，沒有一家手機公司能夠完全繞開高通的技術專利。

註冊成立於上世紀八十年代末的華為，經過多年積累，從一個小公司發展為中國國際化科技龍頭企業，業務範圍涉及電信網絡、企業網絡、消費者和雲計算等諸方面，從2012年起成為全球最大電信設備製造商後，近年來在智能手機領域也是佳績頻傳。

7月31日國際數據公司（IDC）公布的數據顯示，2020年第2季度全球智能手機出貨量2.784億台，得益於中國市場的份額大幅增加，華為在2季度的出貨量已超過韓國三星，成為全球出貨量最大的智能手機供應商。

華為業務範圍廣泛，在5G還沒在全球實現全面覆蓋的當下，旗下的通信設備、晶片和手機自然也要同時支持2G、3G、4G，而這就必然繞不開高通的技術專利。華為雖然已在4G技術上擁有較強的專利優勢，可通過專利交叉授權的方式降低向高通繳納的專利費，但誰叫人家高通已在2G、3G專利標準上佔據了先機呢？

美國向中國方面發起的貿易戰、科技戰、輿論戰日益激烈，居安思危向來是華為的風格，因為貿易制裁導致美國產品進口受阻，陷入危機後，華為即向外界宣布了供應鏈多元化，「即使美國採取加強出口管制的措施，我們仍然可以從韓國的三星電子、台灣聯發科技、中國展訊通信採購晶片，這是業界的一般慣例」。

就在2020年的P40手機發佈會上，華為終端負責人余承東接受採訪時表示，華為手機已經可以完全不用美國零部件。並且，華為已開始啟動「備胎計劃」，自主研發的海思晶片已漸續搭載在自家的智能手機上。

5G是「第五代移動通信系統」的簡稱，被視為「遊戲規則改變者」，下一場科技革命不可或缺的一部分，種種迹象顯示，中國企業的5G技術正在趕超高通等西方巨頭們。2019年全球5G標準必要專利申請數量排行榜中，中國企業佔據的份額已達三成多，位居全球榜首，而華為更是其中翹楚，在全球的5G專利超過3,000件，位居全球第一。

至2019年底，全球已有34個國家的62個運營商正式宣布5G商用，而華為即支持了其中的41家，佔比高達三分之二，同時，華為也是業界第一個為垂直應用領域提供5G工業模組的供應商。

5G時代即將到來，作為5G技術專利第一的廠商，華為此番與高通達成和解，綜合來看並不是妥協之舉，因為接下來在5G時代華為也可以向其他廠商收取專利授權費用。同時，與高通的這一紙協議，也意味着高通此後有可能成為華為在5G晶片上的供應商，而華為在高端手機晶片上暫時面臨的窘境或可迎刃而解。