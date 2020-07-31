劉曉明敦促英國脫歐後保持獨立自主　不要追隨美對華採取敵對立場

中國駐英國大使劉曉明當地時間周四（30日）在倫敦使館召開視像新聞發布會，據央視新聞報道，劉曉明敦促英國在脫歐後保持獨立自主性，不要被美國脅迫，對中國採取「敵對」立場。

劉曉明警告英國不要追隨美國對華進行「新冷戰」。（中國駐英國大使館圖片）

報道稱，劉曉明表示，英國干涉和妨礙中國在香港實施國安法，以及禁止華為參與英國5G建設的舉動，已經嚴重污染了中英關係的氣氛。有英國記者問，劉曉明此前警告，如果英國禁止華為進入其電信網絡，將有「後果」，這是否是一種威脅？

劉曉明回答稱：「我們不構成威脅。我們沒有威脅任何人。我們只是想讓您知道後果。如果您不想成為我們的合作夥伴和朋友，如果您將中國視為一個敵對國家，您將為此付出代價。」

在香港問題上，劉曉明在發布會上重申，中國未來不會將英國國民（海外）護照（BNO）視為合法的旅行證件。他又強調，中國政府在《中英聯合聲明》中闡述的對港方針政策是中方單方面政策宣示，既不是對英方承諾，更不是國際義務，認為「『不履利國際義務』的帽子扣不到中國頭上」，反倒是英方不履行國際義務，違背自身承諾，改變BNO政策，暫停與香港引渡協定，擾亂香港人心。

劉曉明指出，英國干涉和妨礙中國在香港實施國安法，以及禁止華為參與英國5G建設的舉動，已經嚴重污染了中英關係的氣氛。（AP）

劉曉明說，中英兩國應該有足夠的智慧和能力，來處理分歧，而不是讓反華勢力和『冷戰鬥士』綁架中英關係。」他敦促英國在脫歐後保持獨立自主性，不要被美國脅迫，對中國採取「敵對」立場。

在新疆問題上，劉曉明播放了來自新疆的諸多視頻採訪和圖片等影像，指近期西方媒體和反華組織四處傳播的假新聞。他說，所謂新疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、去極端化問題。而新疆「教培中心」也不是「集中營」或「再教育營」，而是預防性反恐和去極端化的有益嘗試和積極探索。

劉曉明還稱，在新疆問題上，不能讓謊言與污蔑橫行，不能讓傲慢與偏見充斥頭腦，而要用事實與真相說話，用客觀與理性評判。而要用事實與真相說話，用客觀與理性評判。

（央視新聞）