【觀察】五中全會將討論「十四五規劃」　中共對未來五年如何佈局

中共中央政治局7月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。會議主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。 「十四五規劃」將如何對未來五年謀篇布局，備受關注。據北京青年報微信公眾號「政知見」分析指出，中央在此前的一些會議上已經透露了不少風向。

今年10月，北京將召開中共第十九屆中央委員會第五次全體會議，即五中全會。（資料圖片／新華社）

據新華社報道，7月30日召開的中央政治局會議表示，推動「十四五」時期經濟社會發展，必須把新發展理念貫穿發展全過程和各領域，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，必須加強前瞻思考、全局謀劃、戰略布局、整體推進，實現發展規模、速度、質量、結構、效益、安全相統一。其中兩處「安全」都是相關表述中首次加入。意味「安全」發展將成為「十四五」時期重要基調。

「政知見」指出2019年11月25日，國務院總理李克強曾主持召開了「研究部署國民經濟和社會發展第十四個五年規劃編制專題會議」。在會議上，李克強要求：圍繞推動經濟發展、增進人民福祉、防範化解風險等，研究推出一批重大政策。圍繞增強發展內生動力、激發市場活力，研究推出一批重大改革開放舉措。圍繞補短板、促升級、增後勁、惠民生，研究推出一批重大工程和項目。

今年7月17日，中央政治局常務委員會召開會議。那次會議則提到，把重大工程建設、重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮。

7月22日至24日，習近平在吉林考察時，也提到明年中國將開始實施「十四五」規劃。習近平說，「十四五」時期是中國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，謀劃好「十四五」時期發展十分重要。「我們要保持經濟社會持續健康發展，必須深入研判、深入調查、科學決策。」

習近平還透露，黨中央正在組織制定「十四五」時期經濟社會發展規劃建議。他希望各地深入調研，聚焦面臨的老難題和新挑戰，認真謀劃「十四五」時期發展的目標、思路、舉措。

圖為7月22日習近平在吉林考察調研。（新華社）

據中國政府網介紹，「五年規劃」（原稱「五年計劃」），是中國國民經濟計劃的重要部分，主要對國家重大建設項目、生產力分布和國民經濟重要比例關係等作出規劃，是給國民經濟發展遠景定目標、指方向的重要文件。

自1953年開始制定第一個「五年計劃」以來，中國已發布了十三個「五年規劃（計劃）」。據悉，像這樣一份綱領性文件，其編制工作是需要反覆斟酌，比如「十三五」規劃的編制工作歷時3年之久。第一階段為中期評估，第二階段為基本思路研究，第三階段為黨中央《建議》編制，第四階段為正式編制《綱要》。

至於這份文件將由誰來起草，2015年，習近平曾就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》起草的有關情況作說明。他介紹，2015年1月，中央政治局決定，黨的十八屆五中全會審議「十三五」規劃建議。「成立由我擔任組長，李克強同志、張高麗同志擔任副組長，有關部門和地方負責同志參加的文件起草組，在中央政治局常委會領導下承擔建議稿起草工作。」當年2月10日，文件起草組召開第一次全體會議，建議稿起草工作正式啟動。

除了「五年規劃」外，歷屆五中全會上的人事變動也備受大家關注。比如，2010年的十七屆五中全會增補習近平為中央軍事委員會副主席。

2015年的十八屆五中全會決定遞補中央委員會候補委員劉曉凱、陳志榮、金振吉為中央委員會委員。審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於令計劃、周本順、楊棟樑等人嚴重違紀問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予令計劃、周本順、楊棟樑等人開除黨籍的處分。

（政知見）