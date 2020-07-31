轟-6J高強度演習攻擊海面目標　專家：或可精準打擊潛艇及島礁

7月30日，中國國防部發言人任國強稱，近期，南部戰區海軍航空兵組織轟-6G、轟-6J等新型轟炸機在南海有關海域開展晝夜間高強度訓練，完成晝夜間起降、遠程奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到預期效果。央視軍事頻道稍後公開了此次訓練的最新畫面。 專家分析稱，轟-6J航程遠、掛載能力強，可以在空中對敵方軍艦進行打擊。此外，根據公開影像分析，轟-6J應該還可以搭載精確制導武器，來精準打擊潛艇或島礁上的目標。

此次是中國官方首次披露上述兩款轟-6最新改進型轟炸機，但實際上，這並不是這兩款轟炸機第一次亮相。2018年初，央視軍事頻道播出南海艦隊赴西太平洋空域舉行軍艦、戰機對抗演習，其中，轟-6G首次攜掛電子戰吊艙出鏡。當時有分析稱，這說明轟-6G很可能在編隊中執行的是電子戰任務。

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有專家曾表示，現代空中作戰如果沒有電子戰能力，是無法打贏戰爭的。電子戰飛機能夠對敵方無線電信號造成干擾。

對於為什麼轟-6G可能遂行電子戰任務，中國軍事評論員宋忠平表示，首先轟-6本身具有比較大的航程，可以伴飛戰鬥機至更遠的戰區，滯空時間也更久；其次，轟-6航行速度有比較大的優勢，能夠跟得上輕巧的戰鬥機；另外，轟-6G所能掛載的電子戰吊艙，其功率比戰鬥機可以掛載的吊艙要大得多，其電子壓制能力更強。

至於轟-6J，2018年10月就有美媒報道披露，解放軍海軍航空兵已經獲得多架轟-6J戰機。該款改進型轟炸機作為反水面目標平台，可以攜帶多達七枚鷹擊-12超音速反艦巡航導彈。

鷹擊-12反艦導彈。（網絡圖片）

這意味着，可掛載該型導彈的轟-6J可以在空中對敵方軍艦進行打擊，也與國防部披露的「對海面目標攻擊」相符合。

對於為何選擇轟-6J及鷹擊-12反艦導彈，專家解釋稱，戰鬥機也並非沒有這個能力，但是由於戰鬥機航程較小，掛載能力較弱。因此，航程遠、掛載能力強的轟炸機優勢明顯。

而鷹擊-12反艦導彈最大優勢是具備超音速攻擊能力，能夠達到三倍音速，300公里的攻擊距離。「對於敵方的防禦系統而言，可以說防不勝防。另外，這款導彈採用紅外和雷達多種模式制導，打擊精準度更高。」

此外，上述兩款轟炸機在訓練中投擲了一枚尾部帶有降落傘的武器。對此，分析指，帶降落傘的話，一般都屬於精確制導武器。在下降的時候，它會通過激光制導、衛星導航等方式，瞄準、搜尋目標。精確制導的魚雷、炸彈等有類似的投擲方式，來精準打擊潛艇或島礁上的目標。

（北京青年報）