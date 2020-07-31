【李登輝病逝】新華社述評：說他是中華民族的歷史罪人，實不為過

台灣前總統李登輝在周四（30日）晚間病逝，享壽98歲。大陸官媒《新華社》在周五（31日）發表對李登輝病逝的述評文章《蓋棺論定李登輝》，認為李登輝是「日本皇民岩里政男」，導致部分台灣民眾特別是青年人國家、民族、文化認同錯亂；他也是「去中國化」始作俑者；當選第一屆民選總統主政後，黨同伐異的性格加上「黑金政治」，形塑了具有台灣特色的政治文化。 文章指出：「說他『出賣台灣、羞辱人民、作踐自己』，實不為過」、「說他是中華民族的歷史罪人，實不為過」、「說李登輝愧對2300萬台灣同胞，實不為過」。

文章稱李登輝「說他是中華民族的歷史罪人，實不為過」。（中央社）

文章指出漢語裏有個成語叫「蓋棺論定」，意思是說一個人一生的功過是非到他死後才能作出定論。李登輝到底是台灣「民主先生」「台灣之光」，還是「台獨教父」「歷史罪人」，世人已有定論，他在世時的言行也提供了確鑿注腳，現在只需給他「蓋棺」，再釘上最後一顆釘子。

文章首先指出李登輝是「日本皇民岩里政男」，李登輝早年曾用過日本名字「岩里政男」，「李登輝對『日本皇民』身份的尊崇、對殖民統治的美化，不僅事關其個人品行。他倚仗特殊身份，在台灣賣力推行『皇民思想』，出賣台灣人民利益，導致部分台灣民眾特別是青年人國家、民族、文化認同錯亂」。

文章接著定義李登輝是「去中國化」始作俑者。指出李登輝很擅長言語包裝。從「一國兩府」「兩個對等政治實體」「兩岸分裂分治」「中華民國在台灣」，到「特殊國與國關係」；從「新台灣人」「台灣認同」，到「台灣『脫古』思考」……各種概念、旗號花樣翻新，目的都是把台灣與大陸分割開，挑戰的都是兩岸同屬一個中國的事實。

李登輝很善於偷梁換柱。他片面強調台灣歷史和現實的特殊性，以此否定台灣是中國的一部分。在他把持台灣政壇的12年裡，社會上開始形成並逐步強化以加深兩岸分離為基礎的民族觀、歷史觀、文化觀，島內「去中國化」之逆流肇始於李登輝。說他是中華民族的歷史罪人，實不為過。

李登輝病逝後，台灣多個政府機關都有下半旗致哀。（中央社）

文章給出的第三個定論：黨同伐異＋「黑金政治」，指出李登輝得以主政台灣12年，「從上台之初沒有親信班底勢單力孤，到權傾八方呼風喚雨，主要靠兩手，一是黨同伐異，二是『黑金政治』」、「在台灣，人們常用『黑金』這個詞來描述始於『李登輝時代』的政治特色」。文章更稱，李登輝的所作所為，嚴重毒化台灣政經環境，後患無窮，「在他當政後期及下台之後，曾經在『亞洲四小龍』中表現優異的台灣，經濟水平一路下滑，投資環境不斷惡化，其以『戒急用忍』為核心的大陸政策，更是斷了本地企業依托大陸全球布局的大好前程，導致企業紛紛出走，台灣競爭力不斷流失」。說李登輝愧對2300萬台灣同胞，實不為過。

文章還說李登輝至死未能實現「建立台灣人的國家」之迷夢，但其所作所為對台灣民眾尤其是青年人民族觀、歷史觀、文化觀造成極大戕害，貽害當代、禍及子孫，其惡劣影響可能需幾代人努力才能消除。

文章最後寫到，國台辦發言人31日表示，「台獨」是一條走不通的絕路，國家統一、民族復興的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。兩岸關係發展的現實已經給出明確答案：逆潮流而動者，必遭時代唾棄！對台灣政壇的後來者而言，特別是對那些仍想繼承李登輝分裂衣鉢的台灣政客而言，李登輝實乃前車之鑒。

（新華社）