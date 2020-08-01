任正非三日訪問上海江蘇4名校　華為擬在高校儲備專業人才

7月29日至31日，華為創始人兼CEO任正非帶隊到訪上海交通大學、復旦大學、東南大學和南京大學。據內媒報道，在每間大學，任正非均與專家座談，討論話題涉及校企深層合作，科研與產業的深度融合，培育高科技創新人才，基礎研究和技術開發等。 有分析認為，任正非與各高校的溝通中，透露出兩個重要訊號。一是上海將成為華為發展的重要戰略之地；二是華為正計劃通過高校等挖掘、儲備各業務領域人才。

任正非在上海交通大學出席座談會。（網上圖片）

任正非大學行的第一站是上海交通大學。根據上海交通大學微信公眾號信息，7月29日下午，任正非帶隊訪問了該校。任正非表示，當前科學技術發展非常之快，希望大學像「燈塔」，照亮自己，也照亮別人。呀還希望華為與交大有更深入的合作和交流，培養更多的人才，共同發現創新機遇，並盡快轉化為真正的產業成果。在隨後的專題座談會上，任正非介紹了華為的未來發展戰略。

任正非的第二站是復旦大學邯鄲校區。7月30日訪問該校時，任正非表示，「我們（華為）帶來客戶現實的需求，你們帶來科學的理想。現實和理想結合，就是執行的戰略。」他還說，「很高興在復旦看到願意坐冷板凳的人。」

任正非一行訪問了東南大學。（網上圖片）

7月31日上午，任正非一行訪問了東南大學。據東南大學介紹，在交流環節中，任正非把前沿科學比作「黑屋子」，把大學教授比作珍珠。他還表示，要珍視每一個孩子，因為不知道哪個孩子會點燃世界的火花。

同日下午，任正非還去了南京大學。任正非表示，南京大學很多科技成果處於世界領先水平，為國家發展做出了積極貢獻，希望華為與南大有更深入的合作和交流，共同發現創新機遇，希望大學像「燈塔」，點亮教育之路，不拘一格培養創新人才。

人民日報社主辦的《證券時報》分析稱，任正非此行透露了兩大訊號。一是上海成為華為重要戰略之地。從四間高校的地理位置來看，上海交通大學、復旦大學均位於上海，東南大學和南京大學也位於上海附近的南京。

據了解，早在多年前，華為便在浦東新區成立了華為上海研發中心，目前超過了1萬名研發人員，在華為17個研發中心位居前列，重點研發5G和移動設備等。

此外，華為至少投資100億元人民幣打造青浦研發中心，將開展終端芯片、無線網絡和物聯網等領域的研發，預計將導入3至4萬名科技研發人才。目前華為的人才招募工作也已經啟動。 而上海作為內地經濟最發達的城市之一，無疑是華為的重要戰略之地。

報道指，第二大訊號是，任正非此行或有意鋪路華為人工智能、計算戰略、芯片自主等。據公開信息，上海交通大學在計算機領域有獨特優勢，東南大學以科學名世，復旦大學也是內地頂尖名校。華為陷入遭美國封殺的危機後，人才儲備至關重要。如此看來，華為應該是希望從人才這個源頭來提升自己的競爭力。

（證券時報）