【金融反腐】內地金融系統上月至少11人落馬　近半數幹部來自山西

據內媒《澎湃新聞》報道，內地7月的金融反腐繼續呈現高密度態勢，至少11名金融監管幹部或金融機構高管被查，其中有1人涉及犯受賄罪被予以逮捕。近一半落馬幹部來自山西金融系統。

報道稱，在被查的11人中，中小銀行高管6人，為安慶農村商業銀行黨委書記、董事長徐進軍；廣州農村商業銀行原黨委委員、副行長、首席風險官彭志軍；永州農村商業銀行原黨委書記、董事長呂紹雙；山西省農村信用社聯合社原黨委書記、理事長崔聯會，原黨委副書記、副理事長、主任邢亮喜，原黨委專職副書記、副理事長王忠澤。

金融監管部門2人，為山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）原黨組書記、局長（主任）竟暉和原中國銀監會山西監管局黨委書記、局長張安順。股份制銀行1人，為華夏銀行長春分行原黨委書記、行長任家庚。政策性銀行1人，為國家開發銀行湖北省分行原黨委委員、副行長楊德高。金融資產管理公司1人，為中原資產管理有限公司原黨委委員、總裁嶽勝利。

從地域來看，山西省5人，廣東省、安徽省、湖北省、吉林省、湖南省、河南省各1人。此外，在接受調查的11人當中，廣州農商行原黨委委員、副行長、首席風險官彭志軍以涉嫌受賄罪予以逮捕。

（澎湃新聞）