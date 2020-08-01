【建軍節】國防部新宣傳片介紹解放軍　全片英文旁白主打抗疫貢獻

今日（8月1日）是解放軍建軍93周年，中國國防部發布了「今日中國軍隊2020」宣傳片。影片長約11分鐘左右，以中英文字幕呈現，全片採用英文旁白，並穿插了國家主席習近平在各個會議場合上的發言。

解放軍宣傳片以中英文字幕呈現，旁白採用英文，穿插國家主席習近平的發言。（中國國防部宣傳片）

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宣傳片近一半的篇幅都用來介紹解放軍在新冠肺炎疫情期間的貢獻，長約5分鐘。影片介紹稱，「從荊楚大地到長城內外，全軍一萬餘名醫護人員全力投入抗疫鬥爭，全力保護人民群眾生命安全和身體健康，作出突出貢獻。」

除了介紹在國內的抗疫功績外，影片還提及解放軍助力國際抗疫，「解放軍與多國防務部門和軍隊積極開展抗疫國際合作，向巴基斯坦、緬甸、老撾、柬埔寨派遣軍隊抗疫專家組，通過空軍飛機等方式向巴基斯坦、俄羅斯等50多個國家軍隊提供防疫物資援助。」

宣傳片的後半段介紹了解放軍平時的訓練備戰情況。（中國國防部宣傳片）

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宣傳片的後半段介紹了解放軍平時的訓練備戰情況，同時公布了軍隊實戰軍演的畫面。此外，宣傳片還提到解放軍在國內貧困地區開展的扶貧行動，以及中國軍隊與國際的軍事合作交流，後者包括2019年武漢軍運會、解放軍參加國際維和和遠海護航等。

宣傳片的最後是去年十一國慶大閱兵的場景，並以習近平當日的發言作為結尾，他要求解放軍和人民武裝警察部隊要「堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護世界和平」。

（綜合報道）