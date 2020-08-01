【封殺TikTok】環球時報：對於中國高科技創業新星的一場超級圍獵

美國總統特朗普近日表明，不排除封殺抖音海外版TikTok，以行政命令的方式禁止其在美國營運。美媒更引述消息人士透露，特朗普可能強制TikTok母公司字節跳動出售TikTok在美國的業務。與此同時，美國微軟公司據報正與TikTok談判，希望收購TikTok在美國的業務。 官方傳媒《環球時報》在周六（1日）發表評論文章，並引述專家意見指，「這是上至美國總統，下至硅谷（矽谷）企業，對於中國高科技創業新星的一場『超級圍獵』，是商業史上一場巧取豪奪的『掠奪盛宴』」。

特朗普表明不排除會封殺TikTok，以行政命令的方式禁止其在美國營運。（美聯社）

復旦大學網絡空間國際治理研究基地主任教授沈逸在受訪時指，特朗普對TikTok施以新一輪打壓，直接動機有兩個，一是把TikTok當「出氣筒」，以報此前被TikTok用戶搗亂競選集會一事；二是通過自身的出位言論，轉移國民對其抗疫決策失誤的注意、對其是否有能力治理美國的審視。

沈逸又指，對TikTok打壓的背後亦有很強的「遊說集團」的影子，例如TikTok的競爭對手Facebook等，「它們或許試圖借此機會從此阻斷TikTok等中國科技企業的國際化之路」。

浙江傳媒學院互聯網與社會研究院院長方興東則稱，仔細觀察TikTok事件，雖然美國高舉安全大旗，但其實美國政府和美國各界，沒有人對所謂「安全問題」真正感興趣，「這就是對中國互聯網乃至高科技產業有史以來最成功的創業新星，展開的一場強取豪奪的超級圍獵」，「上至美國總統，下至硅谷（矽谷）科技企業，還有華爾街，大家高度默契，緊密協同，共同分食一場價值數千億級美元的『掠奪盛宴』」。

方興東解釋，華為的5G技術涉及基礎設施，還能勉強用「國家安全」作為借口，但對於TikTok而言，以「國家安全」施壓實難圓其說，美國政府各部門也從未拿出任何具體理由證明TikTok存在問題，「真正需要看到的是，TikTok崛起背後對美國互聯網行業巨大利益格局的衝擊」。方興東又稱，華為和TikTok的崛起，將對過去美國絕對主導的高科技壟斷開始構成實質性競爭壓力，在巨大的利益面前，針對TikTok成為一種美國上下的共同「默契」。

TikTok發表聲明強調對TikTok的長期成功有信心。（路透社）

對於TikTok事件，沈逸就建議，一方面一旦美國真的有所行動，中國應對於具體個案進行對等反制。另一方面中國要從更廣義和長遠的角度，與歐盟、俄羅斯等在聯合國框架下，討論主權國家在國際體系下全球化企業的管理問題，制定框架與游戲規則，消除合理疑慮，讓跨國企業在當下國際體系下得到合理管轄。

對於被指遭封殺或強制出售在美國業務，TikTok在最新的聲明中稱不會評論傳聞或猜測，但強調對TikTok的長期成功有信心。聲明重申，美國用家的資料被儲存於美國，對員工存取資料的權限有嚴格管制，承諾在繼續為家庭帶來歡樂及為創作者帶來有意義的事業的同時，會保障用家的私隱及安全。

（環球時報）