新冠肺炎｜武漢6名專家可留港半年　助亞博館改建方艙醫院

香港新冠肺炎疫情第三波爆發後未見緩和，國家衛健委宣布將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。「內地核酸檢測支援隊」的7人「先遣隊」隊員將於今日（2日）抵港。 內媒《長江日報》2日報道指，「內地方艙醫院支援隊」是由武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家組成，其中包括醫院院長，院感、護理、建築和設計專家。他們將為香港亞洲國際博覽館改建為「方艙醫院」提供設計、運營和管理經驗的技術支持。 報道又引述專家指，由廣東醫療隊構成的「內地核酸檢測支援隊」的香港通行證簽注停留時間為1個月，而「內地方艙醫院支援隊」的可在港停留時間為半年。

「內地方艙醫院支援隊」6名援港專家（點圖放大）：

+ 2

《長江日報》報道指，「內地方艙醫院支援隊」由武漢大學人民醫院接管武昌方艙醫院的核心成員組成，6人包括武漢大學人民醫院副院長、武昌方艙醫院院長萬軍，武漢大學人民醫院醫療部副主任、武昌方艙醫院副院長馬永剛，武漢大學人民醫院醫院感染預防與控制辦公室主任成於珈，武漢大學人民醫院護理部副主任劉春英。支援隊另外兩名專家分別是來自中南建築設計院股份有限公司的設計專家謝琥、武漢中信建築設計研究總院第七設計院的首席總建築師李黎。

馬永剛表示，武漢大學人民醫院團隊在7月23日，在國家衛健委主持下和香港當局召開了視像會議，就武昌方艙醫院的運行、管理等方面內容進行了交流和分享。馬永剛7月27日得知自己將和幾名同事被派往香港。報道又指，萬軍則於7月30日前往深圳參加由國家有關部門組織的協調會，會議內容涉及香港方艙醫院的規模、人員組成等。

亞洲國際博覽館的社區治療設施（亞博方艙醫院）已於1日啟用。（梁鵬威攝）

報道又指，建築設計方面的專家將依據亞博館情況，進行排氣通風管道改造以及三區兩通道改造等。「三區兩通道」即清潔區、潛在污染區、污染區，以及醫務人員通道、患者通道。

萬軍：遵守香港法律前提下進行指導

萬軍表示，團隊除學習了香港的醫療規範制度，也把武漢抗疫經驗進行重新整理，更關鍵的是對團隊成員做了技術再強化，並備齊了必要的防護物資。萬軍說，團隊這次會按照一國兩制的要求在遵守香港法律法規的前提下，進行專業支持和指導，其中包括場館的設計、人員的配置、流程的規劃、人員的培訓、醫療廢棄物該怎麼處置等等，涵蓋傳染病或新冠肺炎防治的整個流程的總體把控。

《長江日報》報道又指，中南建築設計院股份有限公司援港的設計專家謝琥主攻醫院建築設計，在武漢抗疫期間曾參加雷神山醫院、洪山體育館方艙醫院等設計。

另一位援港設計專家是中信建築設計研究總院第七設計院的首席總建築師李黎。作為武漢客廳方艙醫院項目負責人，李黎還負責了江漢方艙醫院、塔子湖體育館方艙醫院、東西湖國利華通方艙醫院等多個方艙醫院的技術指導工作。

武昌方艙醫院是武漢首批建設的方艙醫院（點圖放大）：

+ 2

創「病人零病亡」佳績

由武漢大學人民醫院接管的武昌方艙醫院位於武漢市洪山體育館內，是武漢市首批建設的方艙醫院，也是第一個收治輕症新冠肺炎患者的方艙醫院。武昌方艙醫院開設病床784張，2月5日晚收治第一批新冠肺炎輕症患者，並在3月10日休艙。武昌方艙醫院在35天時間裡累計收治1124人，累計出院833人，累計轉院291人，實現了病人零病亡、醫護零感染。

據早前報道，輕症患者入住武昌方艙醫院後，都統一口服阿比多爾和蓮花清瘟膠囊。對於患者的管理，武昌方艙醫院採取患者自治的模式。醫院按照病床的排布，分為五個區，每個區大概有20多名患者，從中再選出一名區長。區長往往都是比較活躍、熱心的患者，有的是自薦，有的是患者或醫護推薦，區長平時要負責收集一些信息。

另外，武昌方艙醫院還建立了醫患溝通群，群裏面有患者、醫生，還有一些社工、義工等，患者有什麼意見可直接在群裏提出來。

在疫情爆發期間，武漢將市內多處地點臨時改建成「方艙醫院」（點圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

（綜合報道）