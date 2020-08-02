【中美角力】美軍7月有近70架次偵察機現身南海　次數為5月兩倍

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）統計，美軍今年7月有近70架次偵察機在南海活動，數量幾乎是5月的兩倍。

美軍今年7月有近70架次偵察機在南海活動，數量幾乎是5月的兩倍。（「南海戰略態勢感知」微博）

「南海戰略態勢感知計劃」平台1日（上周六）在微博上公布，美軍7月共出動67架次的大型偵察機，在5月為35次，6月為49次。7月前往南海的67架次大型偵察機型號涵蓋美海軍的P-8A反潛巡邏機、P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機和MQ-4C無人偵察機，美空軍的RC-135系列電子偵察機、E-8C「聯合星」飛機及E-3B空中預警機。

除了活動頻率顯著增加之外，「南海戰略態勢感知計劃」平台指出，美軍活動的程度也有大幅增強，在7月有多達13架次偵察機在非常規時間，即晚上8時至早上6時緊急升空，對南海實施偵察。此外，當月有9架次進入中國領海基線以外70海里範圍內活動，6架次進入60海里，而最近一次在距離中國領海基線僅40餘海里。

美軍7月前往南海的67架次大型偵察機型號涵蓋美海軍的P-8A反潛巡邏機、P-3C反潛巡邏機、E-8C「聯合星」飛機等。圖為E-8C「聯合星」飛機，該飛機是一款空地監視飛機。（資料圖片）

「南海戰略態勢感知計劃」平台認為，相比以前，美國空軍在南海的分量的加重尤其明顯，美軍各類戰場監視及指揮飛機的加入表明，美軍已經從「防範式」偵察轉向「對抗式」偵察，「戰場建設意味愈濃」。

「南海戰略態勢感知計劃」平台也分析，美軍抵近偵察越來越帶有政治和軍事施壓的目的，「就軍事角度而言，擁有全方位先進偵察手段的美軍即便是要搜集中國的情報，也不需要保持如此高的航空偵察頻率，並抵近到如此近的距離」。平台預測，美軍大型偵察機未來在南海特別是中國近岸的活動還將繼續加強，並認為「這必將直接推高中美軍事摩擦的風險」。

「南海戰略態勢感知計劃」平台發布消息指出，美軍E-8C「聯合星」飛機7月28日早上進入南海，隨後向西朝廣東飛行了一段距離。（Twitter）

不過，「南海戰略態勢感知計劃」平台也提到，在數據提取和分析的過程中，「難免會有遺漏」。平台稱，小型偵察機不在統計範圍內；另外，艦載的偵察機活動也不掌握，如7月4日、17日美海軍兩艘航空母艦在南海舉行雙航母演習期間可能起飛艦載偵察機E-2D等。因此，美軍機出動的真實次數會更多。

（綜合報道）