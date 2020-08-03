中國駐俄大使：中俄兩軍將加強合作　應對霸權主義帶來的挑戰

中國駐俄羅斯大使張漢暉近日接受俄羅斯衛星通訊社專訪時表示，中俄兩軍將進一步加強合作意願、拓寬合作領域、深化合作內容，共同應對單邊主義、保護主義和霸權主義帶來的挑戰。

張漢暉近表示，中俄兩軍將進一步加強合作意願、拓寬合作領域、深化合作內容，共同應對單邊主義、保護主義和霸權主義帶來的挑戰。（資料圖片）

俄羅斯衛星通訊社7月30日報道指，張漢暉表示，中俄軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，一直保持高水平運行，近年更呈現出全方位、多層次、寬領域、持續深化的良好態勢，既凸顯了中俄大國實力，充分體現了兩國關係的特殊性，也昭示著雙方攜手維護全球與地區和平穩定的決心。

張漢暉說：「面對依然存在的戰爭威脅和日趨複雜嚴峻的國際形勢，中俄兩國軍隊將進一步加強合作意願、拓寬合作領域、深化合作內容，中方願與俄方繼續加強在高層交往、聯合演習、軍事比賽、部隊訓練、人員培訓、軍技合作、反恐維穩等領域的務實合作，提升在重大國際和地區問題上的戰略協作水平，共同應對單邊主義、保護主義和霸權主義帶來的挑戰。」

張漢暉認為，中俄貿易額在疫情期間仍表現出較高的韌性，未來隨著人員和貨物往來逐步恢復，相信兩國貿易額將加速回升。

張漢暉又表示，中國希望與俄羅斯一起在「中俄科技創新年」框架下切實推進在疫苗研發方面的合作。張漢暉也說，中國歡迎俄羅斯總統普京訪華，並說雙方正就此保持溝通，相信此訪將有利於雙方進一步深化各領域務實合作，加強國際戰略協作。

（綜合報道）