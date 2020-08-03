粟米被曝酸臭後糧倉禁客戶帶手機惹爭議　中儲糧︰已責令糾正

早前網上流傳影片顯示，中國儲備糧管理集團有限公司（簡稱中儲糧）黑龍江分公司一直屬庫的儲備粟米存在嚴重品質問題，網傳中儲糧黑龍江分公司近期要求外來人士禁止攜帶手機及其他錄像、錄音設備進入庫區。 中儲糧2日（周日）深夜證實事件，指黑龍江分公司已對直屬庫作出嚴厲批評，並責令糾正。

早前網上影片顯示，中儲糧黑龍江分公司一直屬庫的儲備粟米存在嚴重品質問題（點圖放大）：

中儲糧肇州直屬庫有限公司於7月28日對外發布公告，稱按照中儲糧黑龍江分公司有關要求，需加強對外來人員的管理，具體為外來人員禁止攜帶手機和其他錄像錄音設備進入庫區，購糧客戶只限制一人進入庫區，以及入庫人必須把手機等存放至門外方可進入。

中儲糧肇州直屬庫有限公司於7月28日對外發布的公告。（網絡圖片）

針對網上「掩蓋問題、迴避監督」的質疑聲音，中儲糧解釋：首先，今年黑龍江省政策性糧食拍賣銷售力度持續加大，截至7月末銷售數量超過3千萬噸，為去年全年的2倍。由於大規模糧食拍賣成交和集中出庫，作業期間現場機械設備較多，來往車輛頻繁，加之提貨人員對庫區環境比較陌生，因而在作業區因為使用手機等電子設備已經產生人員安全隱患。

中儲糧又指，針對前期糧食銷售出庫過程中個別客戶「以點概面、影響輿論」的行為，中儲糧黑龍江分公司對直屬庫加強出庫期間現場管理提出了相關工作要求。不過，由於對直屬企業指導不夠、工作考慮不細，發生了肇州直屬庫對外發布公告，簡單機械規定禁止攜帶手機進入庫區的事件，一定程度上造成隱瞞回避糧食出庫作業情況的印象。中儲糧黑龍江分公司已對肇州直屬庫作出嚴厲批評，責令糾正。

此前內地網絡流傳的影片顯示，爆料的女子在影片中稱，自己至中儲糧黑龍江分公司肇東直屬庫以每噸近2千元人民幣買到的儲備粟米，有嚴重品質問題。她直指這些粟米是散發酸臭味的「水泡糧」、「酒精糧」，而且部分為「篩下物」，有地方厚度達20厘米左右，根本無法食用，但官員告訴她，這就是「一次性儲備糧」，糧倉中都是這樣的糧食，「你能怎麼辦？」

中儲糧調查後表示，肇東直屬庫儲備粟米確實存在個別點「篩下物」未被及時清理，但稱「篩下物」並不會影響整倉粟米的質量和數量，如出庫時雜質含量超標，將依規進行扣量。此外並不存在影片所說的「水泡糧」等情況。第三方檢測機構檢測顯示，色澤、氣味、水分、雜質、不完善粒等各項檢測質量指標達標。

不過中儲糧也指出，影片所反映的「外租收儲庫點人員違規額外收取裝車費」問題，經查基本屬實。7月19日，中儲糧黑龍江分公司辦公室主任郭輔軍在接受內媒採訪時表示，涉事直屬庫三名管理人員已被停職。

（綜合報道）