新冠肺炎｜敢言病毒會「人傳人」　鍾南山成共和國勳章建議人選

據新華社3日（周一）報道，為表彰在抗擊新冠肺炎疫情中作出傑出貢獻的功勳模範人物，中共黨中央決定開展「共和國勳章」和國家榮譽稱號評選頒授。 「共和國勳章」建議人選為中國工程院院士鍾南山，國家榮譽稱號建議人選為中國工程院院士張伯禮、湖北省衛生健康委員會副主任張定宇及軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇。

「共和國勳章」及國家榮譽稱號建議人選（點圖放大）：

報道指，有關人選情況從2020年8月3日起至8月7日予以公示。據公示的候選人介紹，鍾南山長期致力於重大呼吸道傳染病及慢性呼吸系統疾病的研究、預防與治療，成果豐碩，實績突出。新冠肺炎疫情發生後，他敢醫敢言，提出存在「人傳人」現象，強調嚴格防控，領導撰寫新冠肺炎診療方案，在疫情防控、重症救治、科研攻關等方面作出傑出貢獻。

張伯禮長期致力於中醫藥現代化研究，奠定中醫素質教育和國際教育的標準化工作基礎，推動中醫藥事業傳承創新發展。新冠肺炎疫情發生後，他主持研究制定中西醫結合救治方案，指導中醫藥全過程介入新冠肺炎救治，取得顯著成效，為疫情防控作出重大貢獻。

張定宇又為武漢市金銀潭醫院院長。在2019年12月29日，在收治首批7名不明原因肺炎患者後，他立即組建隔離病區，率先採集樣本開展病毒檢測，組織動員遺體捐獻，為確認新冠病毒贏得了時間，為開展新冠肺炎病理研究創造了條件。作為漸凍症患者，他帶領金銀潭醫院幹部職工共救治2800餘名新冠肺炎患者，為打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰作出重大貢獻。

陳薇在新冠肺炎疫情發生後聞令即動，緊急奔赴武漢執行科研攻關和防控指導任務，在基礎研究、疫苗、防護藥物研發方面取得重大成果，為疫情防控作出重大貢獻。

去年頒發的共和國勳章獲得者包括有發現青蒿素的屠呦呦，以及被譽為「世界雜交水稻之父」的袁隆平等8人。（新華社）

據了解，國家勳章和國家榮譽稱號一般每5年授予1次，在新中國成立後「逢5、逢10」周年時進行，有需要時可以及時授予。去年適逢新中國成立70周年，中共中央決定首次開展國家勳章和國家榮譽稱號集中評選頒授，隆重表彰一批為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勳模範人物。

（綜合報道）