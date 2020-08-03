中共高層集體「隱身」　北戴河會議或舉行在即

按照中共官場慣例，每年7月底至8月初都為中共高層舉行北戴河會議的時間。針對北戴河會議召開的時間，中國官方鮮有報道，外界也只能從一些官方動態細節上進行推測。

據台媒中央社今天（3日）報道稱，2020年的北戴河會議似乎逐漸進入登場的狀態。

報道稱，目前已知中共領導人最新的公開活動停留在7月31日，此外，中共官場部分省部級官員也密集調動。種種迹象表明，北戴河會議或已開啟。

按照中共官場慣例，每年7月底至8月初都為中共高層舉行北戴河會議的時間。（資料圖片）

公開報道顯示，習近平7月31日在北京人民大會堂出席了「北斗三號」全球衛星導航系統建成暨開通儀式。同一天，中國國務院總理李克強也出席了這一活動，還召開了全國安全生產視頻會議。

7月30日，中共召開中央政治局會議，由習近平主持，且議題是分析當前經濟形勢及部署下半年經濟工作。同一天，政治局還舉行了「集體學習」，主題是加強國防和軍隊現代化建設，根據中國央視新聞畫面，7名政治局常委全數出席這場「集體學習」。

7月29日，中共中央軍委舉行了晉升上將軍銜儀式，習近平以中央軍委主席身份與會並授階；同一天，李克強則視察中國國家防汛抗旱總指揮部，了解長江流域洪災及防洪措施部署等情況；而中國全國人大委員長栗戰書也主持召開委員長會議。

7月31日習近平出席北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式，一同出席儀式的還有國務院總理李克強、國務院副總理韓正、劉鶴等人。（新華社）

7月28日，習近平在亞投行第5屆理事會年會開幕式上亮相致詞。同一天，中共中央在中南海邀請黨外人士召開座談會，聽取經濟問題的意見，習近平、李克強都有出席。

由此可見，至少習近平及李克強兩人從7月28至31日，每天都排定公開活動。但8月1日起，便未再見到他們的任何活動。

按照慣例，北戴河會議期間，中共高層的確會處於「隱身」狀態，但單憑數日的公開報道梳理以及部分人事變動動態，就斷定北戴河會議或已開啟，則有些武斷。

香港01在《北京觀察：北戴河會議有變？》一文中分析指，通常情況下，北戴河會議的召開，有三大標誌性意義的信號。

第一個是北戴河所屬省份——河北省省委書記會在北戴河會議前到北戴河進行調研檢查，為北戴河會議的召開進行安保等方面的準備。

2020年6月12日至13日，河北省委書記王東峰就已經到秦皇島市北戴河區進行調研檢查。雖然時間與往年通常在7月份進行有所提前，但考慮到新冠肺炎疫情的影響，提前進行相關佈置也在情理之中。

另一個信號是，中共高層代表中共中央看望受邀到北戴河度假的專家。這通常發生在中共高層北戴河會議期間。

此外，中共高層在8月左右集體「隱身」，也是北戴河會議召開的確定性信號。