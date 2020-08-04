數十名中國記者或遭美驅逐　胡錫進：中方做好最壞準備並猛烈報復

中國官媒《環球時報》總編胡錫進透露，據他了解，美國在驅逐60多名中國記者、無差別將所有中國駐美記者簽證縮短為3個月後，很可能通過不予簽證延期，導致更多中國記者不得不離開美國。 胡錫進還稱，中方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將猛烈報復。

胡錫進周一（3日）晚上在微博發布上述消息，他表示，目前距離美國設定的8月6日簽證到期只剩幾天時間，雖然在美國的中方記者都已按美方要求提交申請，但尚無一人獲得延期簽證，近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知。

胡錫進指，美國政府最近一系列對中國的打壓，不斷刷新人們對美國認知的下限，中方肯定不會坐視不理，必定會有正當的回應。「很多美國記者在中國生活了很多年，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」

胡錫進在微博透露，數十名中國記者或因簽證問題要被迫離開美國。（新浪微博）

周二（4日）上午，胡錫進再次發文評論此事稱，據他了解，鑑於美方至今拒絕給中國記者續簽，中方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，並將猛烈報復。

據此前報道，美國5月10日公布新入境措施，限制中國記者在美國工作簽證，相信是為中國早前驅逐一批美國駐華記者作出報復。新規定不適用於來自香港及澳門的記者。中國在3月驅逐了包括《華爾街日報》、《紐約時報》及《華盛頓郵報》的美藉記者，僅留下其他國籍的記者。

美國在2月曾宣布將5間中國官方媒體列為「外國使團」（Foreign Mission），要求對方必須披露其人員名單、僱用和解僱決定，並向國務院登記在美國租賃或擁有的房產，而在租賃或購買新的美國房產之前還須事先獲得批准。

（綜合報道）