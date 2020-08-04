立法會選舉｜人民日報海外版：延期合法合理必要　反對派圖攬炒

港府早前宣布引用《緊急法》押後立法會選舉一年，官媒《人民日報》海外版今日（4日）發表評論文章，表示推遲選舉合法合理必要，又批評反對派「將一己私利凌駕於700多萬港人的生命安全之上」。

早前民主派22位現屆立法會議員發表聯合聲明，譴責政府借疫情嚴峻之名押後立法會選舉。（資料圖片）

文章題為「香港推遲立法會選舉合法合理必要」，表示特區政府雖採取了一系列迄今為止最嚴格的防疫措施，但疫情迄今未現受控苗頭。如此緊張局勢下，推遲立法會選舉是香港特區政府「艱難的決定」，也是「必然的選擇」。若如期舉行選舉，很可能導致疫情更大規模的爆發，後果之嚴重，將令香港社會無法承受。

文章又指，這一決定符合憲法、基本法和香港本地法律。特區政府援引《緊急情況規例條例》將立法會選舉推遲的做法，充分顧及了公眾利益。對於因立法會選舉推遲而產生的立法機關空缺問題，全國人大常委會將會盡快作出決定，屆時的有關決定具有無可爭議的合法性，將令立法會的運作更為穩定。

文章稱，香港反對派對推遲選舉意見很大。反對派此前一意孤行舉行違法「初選」，已經加劇了香港疫情的蔓延，如今又將一己私利凌駕於700多萬港人的生命安全之上，這難道不是另一種「攬炒」？這樣的政客，又何曾是真心為香港好？

文章又表示，因不可抗力而延後選舉是國際慣例，西方一些政客則毫不意外地再次祭出了雙重標準，西方反華政客只許州官放火不許百姓點燈的言行，除了令世人笑掉大牙外，也只能進一步暴露其黑心腸和厚臉皮。

（《人民日報》海外版）