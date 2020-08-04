中科院發文「支持深圳等四城市升直轄市」　作者：不是國家政策

3日（周一），一則「中科院院刊發文支持深圳等四城市升直轄市」的消息被媒體發布後引發熱議，更登上了微博熱搜前列。 對此，涉事論文作者表示，相關文章純粹是學術研究，只是一家之言，不是國家政策。

「中科院院刊發文支持深圳等四城市升直轄市」的消息被媒體發布後引發熱議，更登上了微博熱搜前列。（「深圳大件事」微信公眾號）

內媒報道指，中科院兩名作者在《中國科學院院刊》（2020年第7期）的《「十四五」時期行政區劃設置與空間治理的探討》一文中，在關於「『十四五』時期行政區劃優化設置的總體思路」部分，提出設立直轄市，縮小大省管轄幅度，推進扁平化管理。配合國家「一帶一路」倡議和城市群發展戰略，支持深圳、青島、大連、喀什升格為直轄市，充分發揮優勢地區增長極、穩疆固邊、帶動區域發展的作用。

此外，文章建議，積極培育全球中心城市，適應經濟全球化和全球經濟一體化的發展需要，高度重視全球中心城市在全球資源要素流動的通道和樞紐角色的作用，優化整合北京、廣州行政區劃設置，適度擴大上海、深圳等全球中心城市的行政管轄範圍。

文章又建議，要做大做強國家級中心城市。積極支持成都、武漢、鄭州、西安、南京等城市擴大行政管轄範圍，賦予國家中心城市更多的事權和財權，增強國家中心城市自主配置資源的能力；以國家中心城市為載體構建大都市圈，培育城市群發展極核，推動國家級城市群發展壯大。謀劃確立雄安新區副省級的行政建制，優化其內部行政區劃設置。

中科院官方微博回應網友稱，相關文章「是學術文章」。（微博）

論文作者之一，中科院地理科學與資源研究所副研究員王開泳3日回覆內媒查詢時稱，「這篇文章純粹是學術研究，只是一家之言，不是國家政策，也沒有依據」。與此同時，中科院官方微博也回應網友稱「這是學術文章」，又指某些媒體「亂改標題」。

（綜合報道）