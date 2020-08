台國防部智庫評估解放軍作戰能力　指短期內台海戰爭可能性不高

台灣國防部所屬國安院智庫,近期發表了對於解放軍作戰能力的分析文章《中國解放軍同時因應台海與其他戰場之能力評估》。

文章大量引述美國國防大學國家戰略研究所(Institute for National Strategic Studies)的《系統超載:中國可否在對台戰爭中分散專注力?》(System Overload: Can China』s Military Be Distracted in a War over Taiwan?)論文分析,評估解放軍是否能夠在對台發動戰爭的同時,應付在中國外部周邊或內部的軍事行動,例如南海問題。

文章說,短期而言台海爆發戰爭可能性不高,近期中國大陸在軍事上主要採取演習等手段,牽制台灣,並在心理上施壓台灣。