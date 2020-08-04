台立法院長游錫堃籲加強台灣史教育：不瞭解歷史會國不成國

在台灣，「109年度職員教育訓練—台灣史碩士學分班」於8月3日開課並舉行始業式。台灣立法院長游錫堃發表致詞。他在致辭中稱，台灣應該要加強台灣史教育，「台灣要成為一個正常國家」，如不瞭解歷史，會國不成國。

據《中央社》報道，8月3日的始業式中，游錫堃致詞指出，「古語云亡國必先亡史，歷史亡了，國家就危險了，所以台灣應該要加強台灣史教育，台灣要成為一個正常國家，如果對歷史不瞭解，這樣國不成國」。

游錫堃表示，「以史為鑒，可以知興替」，當然要了解台灣過去為什麼跟很多國家打仗，為什麼會被殖民這麼久，這些都可以作為未來研究的重要參考。他說，「身為台灣人，應知台灣事」，做為台灣人應該多多瞭解台灣的事情。

台灣立法院長游錫堃借用清代學者龔自珍以及唐太宗的話，強調「亡國先亡史」、「以史為鑑，可以知興替」，因而台灣史教育很重要。（中央社）

游錫堃還指，全國公務員對台灣史認識不多，他很期待這樣的學分班，整個國家的公務員包括司法官、調查局、警察和軍人等都應該要補強，先從立法院做起，往後就有許多的機關可以參考跟進，讓更多的學生到政治大學學習台灣史。

台灣史的教育的興起，其實與游錫堃有關，他在台灣民主化初期擔任宜蘭縣長時，於1990年率先實施「母語教育」、編纂包含「蘭陽地理」與「蘭陽曆史」的「鄉土教材」，這並影響到李登輝執政後期1997年全台國中統一實施的「認識台灣」課程。游錫堃日後擔任台行政院長時，更在2004年力邀中央研究院院士杜正勝為教育部長，強調「同心圓史觀」、並曾主導此前「認識台灣」課程的杜正勝，也掀起台灣教改的高潮。

多年來游錫堃也曾拋出不少有爭議的命題，如2006年在民進黨主席任內提出自己並非中國人，而是「華裔台灣人」、2020年7月5日他又提出要「中醫改台醫」，引起不少討論。