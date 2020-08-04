解放軍核專家暗批胡錫進「擴核論」：煽動對中央不滿，對國安有害

官媒《環球時報》總編輯胡錫進早前多次主張中國增加核武器數量與美國抗衡。 對此，中國核武器專家楊承軍日前撰文稱，「有人一再炒作涉核話題，其目的和動機首先是煽動對中央、軍委和軍隊的不滿」，並批評這種炒作對國家安全極其有害。

隨着中美關係緊張情勢加劇，胡錫進7月再度在微博呼籲中國抓緊製造核武器，強調「中國擁有更強大的核武庫是把美國的囂張態度壓制在一條安全線之下的最關鍵砝碼，別的都不管用」、「我們需要更多件數的核武器，讓美國的地緣政治狂人們保持清醒」。他認為，中國必須做好應對下一步美國更為極端對華冒險的準備。

中共官媒環球時報社總編胡錫進。（視覺中國）

不過，中國核戰略專家、核軍控專家、全軍核安全研究中心高級研究員楊承軍，上周四（7月30日）在鳳凰網軍事頻道發表題為《警惕有人惡意炒作我國涉核問題》文章，開篇就表明，媒體上最近再次出現呼籲增加核武器的言論，作為在核武器領域服役47年的專家，他認為這種炒作對國家安全極其有害。

楊承軍表示，中國核武器正在按照預定規劃發展，且中國核武器發展非常認真和縝密，並根據核形勢變化適時調整、改善發展規劃，完全不需要無關人員的「長臂干預」。這種炒作只會為敵性國家提供攻擊中國的話柄，會激起鄰國不安，把他們推向美國尋求核保護；也會激起國內民眾對國家、對軍隊產生「不作為」的無端不滿。

他又指，炒作相關話題者首先是為了是煽動對中央、軍委和軍隊的不滿，指責他們不作為；其次是譁眾取寵，製造輿論熱點，吸引網民關注；再次是為了顯示自己，表明只有他才關心核安全；最後是為了吸引有關專業人員出來澄清，以達到他們窺視國家核機密的目的。

中國核戰略專家、火箭軍參謀部退休研究員楊承軍。（深圳灣論壇）

楊承軍說，如果業內專家確有建議，可以透過內參或正規管道向中央或軍委反映。核政策、核戰略屬於國策，就如國家是社會主義性質一樣，不容質疑和更改；核武器發展屬於國家機密，不容在傳媒上公開討論。

這不是楊承軍首度暗批胡錫進。5月8日，胡錫進在微博發文稱，中國需要在短期內將核子彈頭數量擴大到千枚，包括至少要有100枚東風41型洲際戰略核子彈道飛彈，以「抑制美國的戰略野心和對華衝動」。

其後的5月12日，楊承軍即在雜誌《祖國》撰寫《不宜在網絡上炒作涉核問題》一文，強調中國不應該與核武大國比數量、比規模，炒作擴核對國家安全百害而無一利。即使按照他們提出的數字增加核子彈頭，也不能對美國構成新的威懾。

楊承軍目前是解放軍火箭軍參謀部退休研究員，火箭軍是解放軍管轄核導彈的部隊。此外，他也是國家安全委員會研究員。

（綜合報道）