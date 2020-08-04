胡春華首以「國家脫貧攻堅普查領導小組組長」身份　赴西藏考察

8月3日，中央政治局委員、國務院副總理胡春華在西藏自治區考察。而中國政府網公開這則消息時，對胡春華頭銜的介紹是「中共中央政治局委員、國家脫貧攻堅普查領導小組組長」。 今年以來，胡春華曾多次以「國務院扶貧開發領導小組組長」身份外出調研，但以「國家脫貧攻堅普查領導小組組長」身份外出，則是第一次。

胡春華先後去拉薩市墨竹工卡縣和達孜區，走村入戶實地考察普查現場登記工作。（央視）

據了解，「國家脫貧攻堅普查領導小組」是2019年10月成立的，職責是「負責國家脫貧攻堅普查組織和實施，協調解決普查中的重大問題」，該小組的組長是胡春華，副組長共6人，分別來自國家統計局、扶貧辦、中宣部、發改委、財政部等。

該小組成立後，曾在今年3月召開第一次會議，當時胡春華出席。他提到，「做好脫貧攻堅普查這件大事，為黨中央適時宣布打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會提供數據支撐。」

今年6月29日，國辦發布《關於開展國家脫貧攻堅普查的通知》，當中提到，經國務院同意，定於2020年至2021年年初開展國家脫貧攻堅普查。6月30日，胡春華就以「國家脫貧攻堅普查領導小組組長」的身份在北京召開國家脫貧攻堅普查電視電話會議，要求「按照普查方案和實施細則規範業務流程，嚴格落實普查全面質量管理辦法，堅決杜絕各種人為乾擾和弄虛作假行為，切實做到普查尺度客觀一致、普查數據真實準確。」

今年以來，胡春華曾多次以「國務院扶貧開發領導小組組長」身份外出調研，但以「國家脫貧攻堅普查領導小組組長」身份外出，則是第一次。（央視）

要求杜絕各種人為干擾和弄虛作假行為

這次考察國家脫貧攻堅普查現場登記工作，胡春華選擇西藏。他先後去拉薩市墨竹工卡縣和達孜區，走村入戶實地考察普查現場登記工作。

他說，脫貧攻堅普查「必須堅決按時保質完成」，同時要求，依法依規開展普查，嚴格執行普查方案和工作細則規範流程，認真做好數據採集填報工作。要堅決把好數據質量關，杜絕各種人為干擾和弄虛作假行為，確保源頭數據真實可靠。要按照既定時間節點組織開展好後續的數據處理等工作，確保分批如期完成普查任務。要落實好常態化疫情防控措施，加強對普查人員的關心愛護。

資料顯示，2019年10月，胡春華就曾以「國務院扶貧開發領導小組組長」身份赴西藏自治區調研脫貧攻堅工作。當時，胡春華先後去了那曲市比如縣、色尼區，拉薩市達孜區、城關區，山南市貢嘎縣，深入貧困鄉村看望貧困群眾，了解「三保障」和飲水安全情況，實地查看產業扶貧、易地扶貧搬遷等工作進展。官方形容，西藏實現建檔立卡貧困人口全部脫貧、貧困縣區全部摘帽，基本消除了絕對貧困。

（政知見）