《刺針》主編：西方將大流行歸咎中國是改寫歷史、掩護抗疫失敗

英國頂級醫學期刊《刺針》雜誌主編霍頓(Richard Horton)周一(3日)在《衛報》(The Guardian)以《西方國家以反華情緒掩飾自己抗疫失敗》(This wave of anti-China feeling masks the west's own Covid-19 failures)為題撰文,表示新冠肺炎疫情爆發後,以美國政府為首的西方政界人士加大對中國的攻擊,為發起新一輪冷戰創造了條件。

文章稱,西方國家將大流行歸咎於中國,目的是改寫歷史,邊緣化自身應對疫情的失敗(To blame China for this pandemic is to rewrite the history of Covid-19 and to marginalise the failings of western nations)。