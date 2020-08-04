《刺針》主編：西方將大流行歸咎中國是改寫歷史、掩飾抗疫失敗

英國頂級醫學期刊《刺針》雜誌主編霍頓（Richard Horton）周一（3日）在《衛報》（The Guardian）以《西方國家以反華情緒掩飾自己抗疫失敗》（This wave of anti-China feeling masks the west's own Covid-19 failures）為題撰文，表示新冠肺炎疫情爆發後，以美國政府為首的西方政界人士加大對中國的攻擊，為發起新一輪冷戰創造了條件。 文章稱，西方國家將大流行歸咎於中國，目的是改寫歷史，邊緣化自身應對疫情的失敗（To blame China for this pandemic is to rewrite the history of Covid-19 and to marginalise the failings of western nations）。

霍頓在文中提及，中國近來在新疆、香港等問題上面臨許多批評，在新冠肺炎早期疫情處理上亦有很多問題。不過，他指，雖然關於疫情中國確實有問題需要回答，但這輪反華反應的規模，與事實上中國科學家為人類了解這場流行病所做出的勇敢貢獻相比是不合乎比例。在新冠肺炎疫情中，中國科學家採取了果斷、負責任的行動，保護中國人民的健康。

霍頓今年5月接受央視專訪時表示，認同中國政府因應疫情對武漢作出「封城」決定。（央視截圖）

霍頓稱，與2002年到2003年處理沙士（SARS）疫情的方式形成對比的是，中國醫生迅速向政府發出了警告，中國政府也向全世界發出了警告。然而西方國家沒有聽取這些警告。

他指出，自己與世界頂級的中國科學家和醫生，以及通過卓越努力來加強公共衛生服務的中國政府合作，這些經歷讓他明白中國是一個複雜的國家，西方國家用二元論來產生有罪或無罪的看法，是誤解了中國的意圖。

霍頓批評西方將疫情責任歸咎中國是掩護自身的抗疫失敗。圖為8月1日美國佛羅里達州的民眾到沙灘戲水。（AP）

文章還稱，在地緣政治緊張的時刻，加強而不是削弱個人和機構關係無疑是更好的選擇。最好是在各國人民之間建立更好地理解。當前的反華情緒已經演變成一種令人不快的、甚至是種族主義的恐華情緒，威脅着國際和平與安全。新冠疫情是人民之間團結的時刻，而不是政府之間衝突的時刻。

文章最後表示，醫學不是加速中西方之間的新冷戰，而是有助於在國家間建立一種新的契約。決不能通過威脅而是要通過合作來解決這些問題。新冠疫情期間是朋友之間和解、尊重和誠實的時刻。

（衛報）