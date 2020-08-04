人民日報：內地支援香港抗疫不容攬炒派抹黑

中央應港府請求派內地檢測人員到港協助展開大規模檢測，並協助加快興建臨時隔離及治療中心，其中7名「先遣隊」隊員於周日（2日）抵港協助開展實驗室工作。 官媒《人民日報》周二（4日）刊文，稱一些「攬炒派」人士針對內地支援香港抗疫，炮製「語言不通」、「成本過高」、「帶毒入境」、「基因送中」等論調，「種種無稽之談暴露出這些人對科學防疫的無視、對民眾健康的漠視」。

「內地方艙醫院支援隊」6名援港專家（點圖放大）：

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文章稱，在香港疫情嚴峻之時、中央全力助港抗疫之際，「攬炒派」人士卻無視香港市民呼聲，為反而反，大肆詆毀內地抗疫支援，對內地支援隊專家資格、試劑品質說三道四。

文章寫道，「生命不可能從謊言中開出燦爛的鮮花」，那些煞費心機的謠言，在事實面前不攻自破。「內地支援隊成員，哪一個不是經歷過抗疫一線的磨練？中國專家醫療隊馳援世界各國，『語言障礙』何曾阻礙過醫療支援？『生命至上』是中國抗疫秉持的信念，中國政府在拯救生命方面何曾吝嗇？」

文章批評，「帶毒入境」、「基因送中」等論調更是張口就來、「反智」又「反中」，「這難道就是『攬炒派』對香港抗疫的『貢獻』？簡直匪夷所思。」

亞洲國際博覽館的社區治療設施（亞博方艙醫院）已於1日啟用。（梁鵬威攝）

文章稱，「攬炒派」或為達政治目的進行的操弄，將所有疫情問題都貼上「政治」標籤，企圖製造政治區隔、散播「政治恐懼」，或為一己之私利故意使壞，抹黑內地醫療支援力量；還有人出於根深蒂固的偏見，總是戴着「有色眼鏡」，非進口不用、非歐美不信，對內地抗疫經驗「選擇性失明」。

文章引述「市民羅先生」的觀點：「說人家有陰謀，我覺得他們（攬炒派）才有陰謀，難道真的想看到再多點人因新冠肺炎死才安心？」，並形容羅先生的評論一針見血。「市民宋女士」則表示，「當初全國上下齊心，很快就控制住了武漢的疫情。國家團隊經驗豐富，準備充足。相信大家齊心，香港也一定能盡快消除疫情。」

文章指出，抗疫如救火，人命大過天。「奉勸別有用心的攬炒派人士，別再拿市民的生命健康當兒戲，別再用政治操弄來破壞抗疫，別再抓住一切機會來攬炒香港！香港需要真心愛港的人來守護。特區政府正竭盡全力，帶領市民齊心抗疫；內地支援力量帶着豐富的經驗、真摯的情意而來，助力香港渡過難關。」

（人民日報）