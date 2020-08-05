應急管理部：7月內地自然災害致4308萬人受災　比去年同期上升72%

應急管理部4日（周二）發布本年7月全國自然災害情況，顯示自然災害以洪澇和地質災害為主。經核定，各種自然災害共造成4308萬人次受災，受災人次與去年同期相比上升72%，並造成130人死亡失蹤。

湖北省恩施市建始縣7月因降雨而出現內澇（點圖放大）：

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此外，各種自然災害共造成299.7萬人次緊急轉移安置，2.7萬間房屋倒塌，24.4萬間房屋不同程度損壞，農作物受災面積560萬公頃，直接經濟損失1170億元（人民幣，下同）。與去年同期相比，因災死亡失蹤人數下降30%，緊急轉移安置人次上升125%，倒塌房屋數量上升6%，直接經濟損失上升107%。

應急管理部指，7月份，全國共出現6次大範圍強降雨過程，平均降雨量157.5毫米，較常年同期偏多8.8%。主要江河來水總體偏多，長江中下游偏多4-6成，淮河偏多1.7-1.8倍，黃河偏多5成-1倍。23個省（區、市）385條河流發生超警以上洪水，長江中游幹流及洞庭湖鄱陽湖、太湖及周邊河網區、淮河上中游幹流等133條河流發生超保洪水，長江下游幹流及江西昌江、淮河中游幹流、安徽巢湖等39條河流發生超歷史洪水。

據統計，7月份全國洪澇災害造成3817.3萬人次受災，56人死亡失蹤，299.6萬人次緊急轉移安置；2.7萬間房屋倒塌，24萬間不同程度損壞；農作物受災面積386萬公頃，直接經濟損失1097.4億元。

此外， 7月份，東北地區中部和南部、華北地區東部以及華南大部等地降水較常年同期偏少4－8成。內蒙古、遼寧、黑龍江、陝西、新疆等地相繼出現旱情，災害影響偏輕。

7月份，全國共出現強對流天氣過程10次，20個省（區、市）和新疆生產建設兵團不同程度遭受風雹災害，118.3萬人次受災，14人死亡，直接經濟損失29.3億元。

河北唐山市古冶區發生5.1級地震（點圖放大）：

地震方面，在7月份，內地共發生4.0級以上地震20次，4級和5級以上地震次數較常年同期明顯偏多，包括7月12日河北唐山5.1級地震及7月23日西藏尼瑪6.6級地震，地震災害損失總體較輕，未造成人員傷亡。

（綜合報道）