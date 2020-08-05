黎巴嫩爆炸｜1名中國公民受傷　內地網民：慘劇如天津港爆炸翻版

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，造成嚴重傷亡，一名中國公民在事件中受輕傷。中國國家主席習近平已向黎巴嫩總統致慰問電。 黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）證實，爆炸發生地點存放大量爆炸品硝酸銨（Ammonium Nitrate），存放量據報達到2750噸。有專家指它的威力相當於300噸TNT炸藥，情況有如一個小型核彈爆炸。 爆炸事故引起國際關注，同樣是發生在8月和港口，同樣是因為硝酸銨等危險化學品引燃導致過百人死亡，不少人都回憶起5年前發生在中國天津的爆炸慘劇。微博上熱議此事的中國網民都表示，「港口一般存放大量的化學物品，一定要慎重再慎重管理。」

圖輯｜黎巴嫩貝魯特爆炸事故狀況：

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中國駐黎巴嫩大使館5日證實，一名中國公民在爆炸中受輕傷，傷者是一名在黎中資企業員工，被碎玻璃劃傷，目前已接受救治。另據黎巴嫩紅十字會公布的最新統計數字，截至5日上午，爆炸事故已造成100多人死亡，另有4000多人受傷。救援行動仍在進行，估計傷亡數字會進一步上升。

中國外交部發言人汪文斌在5日在例行記者會上表示，中方對黎巴嫩發生重大爆炸造成大量人員傷亡事件，深感震驚和悲痛。對遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示慰問，祝願傷者早日康復。中方願為黎方妥處有關事件提供力所能及的幫助。

此外，據《央視軍事》報道，中國赴黎巴嫩維和部隊已組織官兵掌握事故情況，清點物資和機械，確保接到救援命令後能立即出動。

2015年發生的天津港「8·12」瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故，共造成165人遇難、8人失蹤，798人受傷。（路透社）

圖輯｜2015年天津港危化品倉庫爆炸事故：

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除了官方重視黎巴嫩爆炸事故外，民間也非常關注此事，很多人都回憶起2015年發生在天津港的爆炸慘劇。2015年8月12日晚間，天津市濱海新區天津港的瑞海國際物流中心貨櫃碼頭集裝箱內易燃易爆品發生連串爆炸。爆炸現場產生的衝擊波巨大，令天津市及河北省局部地區有震感，國務院調查組的事故調查報告認為，天津港兩次爆炸當量之和相當於445噸TNT炸藥。

調查報告還認定，事故直接原因是集裝箱內硝化棉局部乾燥，在高溫等因素的作用下加速分解放熱，積熱自燃，最後致硝酸銨等危險化學品發生爆炸。事故最終共造成165人遇難，遇難者中有99人是消防員，另有8人失蹤和798人受傷。

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而有關黎巴嫩爆炸的事故原因，黎巴嫩安全總局首長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）表示，爆炸可能是由充公得來的高爆炸性物料硝酸銨所引起，而物料正好儲存在港口的倉庫。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）在Twitter批評有關做法「無法接受」，「這代表這批重達2750噸的硝酸銨已存放倉庫中近6年，但居然沒有採取任何安全措施。」

同樣是危險化學品肇禍，中國網民在比較黎巴嫩爆炸和天津港爆炸時，也呼籲應規範危化品的存放，避免相似的慘劇再次發生：

「這個跟天津港口爆炸相似，也是由於化學物品堆放在一起，沒有規範化存放引起的悲劇！」 「港口一般存放大量的化學物品，一定要慎重再慎重管理。天津港曾經發生過這樣的事。今天這個爆炸可以說對黎巴嫩不亞於一場戰爭，是一場災難。」 「想到了五年前天津港特大爆炸事件。視頻看得很揪心，化學物品爆炸的威力真的是只有更，沒有最。」 「回想當年的天津港，不堪回首，引以為戒！」 「整整五年過去，仍舊是化學品引起的大爆炸，無論哪個國家，對於這種危險化學品的存儲管理真的要仔細慎重，安全生產。 」

（綜合報道）