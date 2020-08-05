心律停止跳動的TikTok

特朗普以禁止字節跳動的TikTok在美國營運為威脅，目標其實是讓美國公司吞併TikTok。可見美國對中國科技公司的打壓，已到不顧顏面的強盜程度。

特朗普以萬試萬靈的「國家安全」為理由禁止TikTok在美國運營，實則是害怕11月的總統選舉會受到TikTok的社交媒體影響力所左右。尤其是熱愛使用TikTok的年輕人選票，更可能會是這屆大選中徹底改變兩黨勝負的X因素。

樹欲靜而風不息，張一鳴可能完全沒有影響美國大選之心，但特朗普的反對者，卻曾經利用TikTok廢掉了特朗普的幾場競選大會。對此張一鳴或字節跳動的高層沒有從中美博弈的角度考慮美國會出類似殺招，預先制定應變方案，這還是有點掉以輕心了。

字節跳動公司創辦人張一鳴。（網絡圖片）

更為災難的是，字節跳動面對美國如此無理的封殺，選擇的是割地賠款式的求和，乃至傳聞賣身微軟及將資料中心遷出中國，網上的風評因此方向突變，TikTok幾天內更是由受害人變成了被嫌棄者。微博下面的評論，居然從原來的喊話「美國去死」到現在的「字節跳動活該」。

這是何其的公關災難……

其實禁制TikTok在美國營運的消息出來後，字節跳動可以有更主動的博弈做法，例如守好自己在中國的主場、形象，並維護好與官方的互信及關係，爭取海外使用者的同情及熱度。而非如今一副要撇清關係、賣身求和的弱者姿態。

中美自2016年開始的博弈、美國對華為近幾年的全方位圍殺，已證明抱薪救火的做法，根本無法平息美國這只貪婪而兇狠的白頭鷹……

具體來說，要博弈、要反制，TikTok可高調宣佈退出美國市場，同時將伺服器撤離美國及宣佈美國用戶可以用VPN(翻牆)連接繼續使用TikTok的服務。

8月3日，北京市西城區，一位市民展示其手機上的抖音軟件。（中新社）

這樣一來，對內能擺出愛國人設，爭取與華為比肩，取得民族企業的正面悲壯風評，穩住國內基本用戶及收入來源；而對外則讓美國翻牆使用者能持續使用服務，同時繼續讓美國「美麗的風景線」透過美國人之手向全世界展示。

這對中央來說也是國家不可多得的國際軟實力展示。張一鳴原先本有機會「借力(中國）」與其他「圍觀者(歐美國家) 」博弈，以免遭受群毆……現在一步難，步步難，9月15日便是死線，TikTok很難有談到好價錢的迴旋空間。更為嚴峻的是，其他五眼聯盟(也包括日本)，已開始仿效美國的肢解吞併TikTok的做法……

網上傳聞字節跳動的高層過去也迷信美國的制度優勢和產業競爭力。這種迷信是中國各界精英皆存在過的心路歷程，亦因為曾經有這種向西方、向強者學習變強的心思及奮鬥經歷，今天對美國的道德、制度和力量的迷信，才被打破得更徹底，從而更能夠瞭解到中國的能力、高度及自信。

TikTok事件發生後，對網上這個帶有黑色幽默的笑話印象頗為深刻：

網民編寫的諷刺美國打壓TikTok的笑話。

美國壓制中國之復興，關乎兩國國運，更是老大老二之爭，美國不會因為一兩次勝利而改弦易轍。中興、華為、TikTok只是這條路上的幾個案例，此外所有具規模及競爭力的中國企業，宜有充分的受侵害及博弈預案，莫存僥倖心態。