蓬佩奧稱會保護香港流亡人士　中方：言論不負責任　促停止干涉

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月4日發表聲明，批評中國共產黨無法容許人民的自由思想，並強調會保護流亡海外的香港民主派人士。 對此，在周三（5日）的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌稱，有關言論錯誤且不負責任，敦促蓬佩奧等美政客停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。

蓬佩奧在4日的聲明中稱：「中共無法容許人民的自由思想，且不斷企圖延伸影響力至中國境外。最新的例子是，中國當局據報向6名身處境外的民主派人士發出通緝令，其中包括一名美國公民。美國及其他自由國家將會繼續保護我們的人民，以免他們遭受北京專制主義的傷害。」

⬇️6名涉違國安法被通緝的流亡海外港人⬇️

+ 2

對於蓬佩奧上述言論，中國外交部汪文斌表示，蓬佩奧近期一再就涉港問題發表錯誤言論，對中國依法維護自身國家安全的正當之舉說三道四、橫加指責。這些政治謊言毫無事實依據，中方已就此多次表明嚴正立場。

汪文斌說，香港警方依法通緝疑犯是正當執法行動，也是各國警方打擊犯罪的通常做法，任何外部勢力都無權說三道四。中方敦促蓬佩奧等美方政客切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止發表不負責任的言論，停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政。

（外交部）