交行招行對客戶資料未盡保密義務　各遭上海銀保監局罰100萬

早前內地脫口秀演員池子（本名王越池）指中信銀行上海虹口支行未獲本人授權，便將其個人帳戶紀錄提供給他人，事件引起內地對於銀行客戶私隱的關注。 8月5日（周三）上海銀保監局披露的兩張罰單顯示，內地交通銀行太平洋信用卡中心和招商銀行信用卡中心分別被罰100萬元（人民幣，下同），違規案由涉及客戶個人信息保護、催收、信用調查等。

早前內地脫口秀演員池子（本名王越池）指中信銀行上海虹口支行未獲本人授權，便將其個人帳戶紀錄提供給他人，事件引起內地對於銀行客戶私隱的關注。（網絡圖片）

上海銀保監局披露的罰單顯示， 2019年6月，交通銀行太平洋信用卡中心對某客戶個人信息未盡安全保護義務；2019年5月及7月，該中心對部分信用卡催收外包管理嚴重不審慎。

另一張罰單則顯示，招商銀行信用卡中心在2019年7月對某客戶個人信息未盡安全保護義務。此外，2014年12月至2019年5月，該中心對某信用卡申請人的信用調查嚴重不審慎。上海銀保監局責令上述兩家銀行信用卡中心改正，並分別處罰款100萬元。

據早前報道，內地脫口秀演員池子（本名王越池）與上海笑果文化傳媒有限公司發生糾紛，他5月6日發布微博稱，中信銀行上海虹口支行未獲本人授權，便將其個人帳戶流水提供給上海笑果文化傳媒有限公司，侵犯公民個人私隱。他要求中信銀行、笑果文化賠償損失、並公開道歉。事件在網上引起廣泛關注，網民質疑中信銀行為討好大客戶而洩露個人客戶信息。

對此，中信銀行官方微博發布致歉信稱，該行員工未嚴格按規定辦理，提供了王越池的收款記錄，對此鄭重道歉，並稱中信銀行已按制度規定對相關員工予以處分，並對支行行長予以撤職。

（綜合報道）