TikTok新政策：在美國大選前遏制不實信息　並與美國土安全部合作

美國總統特朗普（Donald Trump）早前以國土安全為理由，示意要以行政手段，完全封殺抖音海外版TikTok。此後，微軟（Microsoft）表示，將就收購TikTok的業務和TikTok母公司字節跳動進行磋商。 綜合路透社與TikTok官網消息，TikTok美國區總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）周三（5日）發文稱，公司已更新內容政策，在美國總統大選前遏制平台上的不實信息。TikTok正與美國國土安全部專家合作，「保護平台免受外國影響」。

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文章稱，TikTok將更新有關誤導性內容的政策，以更明確地澄清TikTok平台上允許和不允許發布的內容。TikTok正在擴大事實核查合作關係，將加強與事實核查平台PolitiFact以及Lead Stories的合作，並對有關大選的潛在不實信息進行事實核查。TikTok還將允許用戶舉報程式上與投票相關的虛假信息。

文章又表示，雖然TikTok不是關注新聞或政治的首選程式，但公司專注於為用戶提供重要公共問題的教育和權威信息支持。TikTok宣布已和NAMLE（傳媒辨識教育聯盟）合作推出最新的針對媒體素養的影片，並將繼續為社區提供權威的新冠疫情信息和資源。

TikTok另外表示，正在增加一項具體的政策，禁止合成或操縱可能造成傷害的誤導用戶的內容。

（綜合報道）