新冠肺炎｜大連疫情患者多為青壯年　專家：與爆發環境有關

新疆和大連近日爆發新一波疫情。國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝5日（周三）表示，兩地的疫情以青壯年的感染者為主。 有專家指，大連的情況與爆發環境有關。由於大連疫情在水產品加工公司發生，工人以青壯年居多，因此患者多為青壯年。

大連疫情在水產品加工公司發生，患者以青壯年居多。其中大連凱洋海鮮公司員工接連出現確診病例。（央視）

焦雅輝表示，據統計，新疆的病例平均年齡35歲，大連的病例平均年齡41歲。由於是以青壯年為主，主要以輕症和普通型為主，所以總體的病情不是很嚴重，在兩周內就已經有病例出院。

中國人民大學公共管理學院教授王虎峰解釋，2月份時新冠肺炎患者多集中在武漢，有很多中老年人患者，這些人是易感人群，而大連疫情則在水產品加工公司發生，工人以青壯年居多。因為污染的是工作環境，不是之前的社區傳播，所以青壯年新冠肺炎患者也就更多。

大連新一輪疫情爆發後，民眾進行核酸檢測。（視覺中國）

不過王虎峰表示，也不排除病毒毒株的特異性有可能與過去的不一樣，存在青壯年患者的感染方式和致病機理的差異。王虎峰認為，最近的新疆、大連的疫情中患者以青壯年居多，這說明也有很大可能有不同來源的不同毒株引起的多點疫情爆發，且多個疫情爆發點的病毒之間沒有直接關聯。

關於青壯年患者的傳染力，王虎峰表示，輕症或者普通型的新冠肺炎患者傳染力不會下降，反而隱蔽性更強，屬於輕量級、高傳染性的、隱性傳染的毒株類型，「這非常考驗我們的防控意志，不管是哪個類型我們都要高度重視」。

（《健康時報》）