FCC籲勿以記者簽證當武器　外交部駐港公署：起因責任都在美方

部分中國駐美記者的簽證在周四（6日）到期，卻沒有收到辦理簽證延期手續的通知。中國外交部呼籲美國停止對中國媒體和記者的「政治打壓」，否則將作出「必要和正當」的反應。中國官媒《環球時報》總編胡錫進也透露，中方將猛烈報復，並暗示會針對在香港的美國記者。 香港外國記者會（FCC）周四發聲明稱，反對用記者簽證作國際角力的武器，呼籲美國總統特朗普政府取消相關限制，亦呼籲中國和港府不要針對在港的美國記者和傳媒報復。中國外交部駐港公署隨後回應稱，上述事件的起因和責任都在美方，希望FCC分清因果、明辨是非。

FCC表示，反對在國際爭端之中以新聞工作者的簽證為武器。（資料圖片）

據悉，FCC在聲明中指出，若中國要外國記者為美國政府的行為負責，並不公道，同時也譴責美國對中國記者的限制。FCC又提到，已促請特區政府澄清《港區國安法》對香港工作記者的影響，並要求政府保證記者工作不受威嚇，但特區政府至今未有回應。

針對上述聲明，外交部駐港公署發言人表示，美方有關行徑嚴重干擾中國媒體在美開展正常報道活動，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常人文交流。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫做出必要和正當的反應，堅定維護自身正當權益。「由此造成的局面，起因和責任都在美方。希望香港外國記者會分清因果、明辨是非。」

發言人還稱，中方針對美方打壓中國媒體駐美機構行為採取反制措施，是中央政府的外交事權。

胡錫進在微博發文稱，「美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺着的。」（新浪微博）

發言人又強調，香港國安法明確規定依法保護香港特區居民的言論、新聞、出版自由。但任何自由都應在法律框架下行使，新聞媒體在任何國家都不是法外之地。「我們堅決反對任何外部勢力打着新聞自由的幌子干涉中國內政、干預香港事務。」

（綜合報道）