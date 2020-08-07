楊潔篪：尊重社會制度不同是中美關係基礎　台港藏疆屬華核心利益

新華社7日刊登了中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪撰寫的題為《堅定不移維護和穩定中美關係》的六千字長文（以下簡稱「文章」）。 文章強調中美關係重要，並指出中美雙方承認並尊重彼此社會制度不同是兩國關係基礎，文章又表示台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國主權和領土完整，事關中方核心利益，要求美方立即停止干涉中國內政，並要求美國停止打壓中國企業，為中國企業經營投資提供公平、開放、非歧視性的環境。

文章說，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，但近來，美國一些政客接連拋出種種謬論，惡毒攻擊中國共產黨和中國政治制度，蓄意歪曲並全盤否定近50年來中美關係的歷史；美國政府採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的錯誤言行，導致兩國關係出現建交以來異常複雜嚴峻的局面。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（資料圖片）

文章回顧中美建交歷史，指從中美關係正常化進程開始，兩國關係就是建立在雙方承認並尊重彼此社會制度不同這一共識基礎之上。文章又說，雖然中美關係發展並非一帆風順，但兩國都能管控矛盾和分歧，妥善處理敏感問題，維護了中美關係總體穩定發展的勢頭。

文章說，中美關係正面臨新的國際國內環境，維護和穩定兩國關係的正確態度應該是尊重歷史，與時俱進，繼往開來，而不應歪曲歷史、否定歷史、開歷史倒車。

文章強調，世界各國歷史文化、政治制度、發展模式等各異，都在走符合自身國情的發展道路，而美國一些政客「違反聯合國憲章和國際關係基本準則，動輒粗暴干涉其他國家內政」。文章強調，美方詆毀抹黑中國政治制度、離間中國共產黨和中國人民關係的圖謀註定要失敗，中國共產黨的領導地位是歷史和人民的選擇，得到14億中國人民的衷心擁護和支持。

1979年，鄧小平（左）與卡特簽署文件，中華人民共和國與美國正式建交。（資料圖片）

中國人民對美有深刻認知不會被蒙蔽

文章又說，在當今信息化社會，中國人民對世界和美國有著清楚瞭解和深刻認知，有能力對事物作出正確判斷，不是美方某些人可以隨便蒙蔽的。

文章說，國際社會已經充分表明，希望中美關係能夠健康穩定發展，不希望中美走向對抗衝突，美方一些政客出於一己私利，以種種手段威逼打壓其他國家選邊站隊，決不會得逞。

文章指出，美國一些政客應立即停止將疫情政治化、把病毒污名化，停止向中方「甩鍋」、推責，擔負起對本國國民以及作為一個大國應當承擔的國際責任，與國際社會一道推動全球抗疫合作，共同挽救人類生命。

文章指中美要尊重彼此核心利益和重大關切，並指台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國主權和領土完整，事關中方核心利益，中方嚴正要求美方慎重妥善處理有關問題，立即停止干涉中國內政。

美國應停止打壓中國企業的霸凌行為

文章又強調兩國要避免戰略誤判，管控分歧；要拓展各領域互利合作；要維護中美關係的民意基礎。文章說，美國應停止打壓中國企業的霸凌行為，為中國企業經營投資提供公平、開放、非歧視性的環境。文章還表示，美國一些反華勢力濫用「國家安全」概念，蓄意阻撓中美正常交往，刻意誤導美國民眾，企圖給兩國關係造成不可逆的破壞。

文章最後說，我們敦促美方決策者尊重歷史事實，認清時代潮流，正視美國各界有識之士的呼聲，傾聽世界各國的呼籲，糾正錯誤、改弦易轍，同中方相向而行，在相互尊重基礎上管控分歧，在互利互惠基礎上拓展合作，共同推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。