【人事變動】地方大員密集調整：今年8人履新省級黨政「一把手」

進入2020年以來，內地官場人事多有變動。8月1日，青海省第十三屆人大常委會第十九次會議決定，信長星任青海省代理省長。梳理發現，今年以來，包括信長星在內，至少已有8位官員履新省級黨政「一把手」。

資料顯示，信長星生於1963年12月，1979年進入山東省曲阜師範大學學習，後進入湖北省華中師範大學攻讀碩士畢業。信長星曾在安徽省委副書記崗位上工作近四年，2020年7月轉任青海省委副書記。

青海省代省長信長星。（網絡圖片）

2020年2月13日，上海市市長應勇轉任湖北省委書記；7月，山東省省長的龔正被任命為上海市市長。

7月，河北省委副書記趙一德跨省履新，擔任陝西省委副書記，並於8月任陝西省代理省長。而此前擔任陝西省省長的劉國中已於7月任陝西省委書記。

遼寧省也迎來了新任政府「一把手」。此前擔任青海省省長的劉寧今年7月任遼寧省代理省長。

此外，7月2日，福建省第十三屆人大常委會第二十次會議表決通過，任命福建省委副書記、福州市委書記王寧為福建省代理省長；7月21日，曾任中國生態環境部部長、黨組書記李幹傑被任命為山東省省長。

值得一提的是，與李幹傑類似，龔正、劉寧、王寧、信長星在來到地方工作前也都曾在中央部委任職。