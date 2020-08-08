黃奇帆：以高水平開放反制「逆全球化」　改善營商環境反制撤資論

8月7日，重慶市原市長、十二屆全國人大財經委副主任委員、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆以視像方式出席「中國經濟新格局：乘風破浪」夏季峰會。 黃奇帆在演講中提到，中國要以高水平的開放助推國際經濟大循環。他建議應該從降低關稅水平、進一步開放投資領域、加快打造國際一流營商環境等5個方面着手打造高水平的開放格局。 黃奇帆還指出，中國要以高水平開放反制「逆全球化」，以改善營商環境反制「撤資論」，以超大規模市場的吸引力反制「脫鉤論」。

黃奇帆通過視像形式參與峰會並發表演講。（新京報）

以下為黃奇帆演講原文（略有刪節）：

站在百年未有之大變局的歷史關口，展望「十四五」，構建完整的內需體系、加快形成國內國際雙循環相互促進新格局應當成為謀劃中國經濟下一程的重點內容。

這不是簡單的針對當前產業鏈供應鏈因疫情而中斷所採取的權宜之計，而是在中國經濟邁向高質量發展關鍵階段的強國方略；不是因個別國家企圖與中國脫鉤、對中國圍堵而迫不得已的內斂收縮，而是籌劃以更深層次的改革、更高水平的開放加快形成內外良性循環的戰略抉擇。

當前，在全球貿易保護主義、單邊主義抬頭和疫情衝擊全球經濟大背景下，形勢越困難，就越是要保持開放、擴大開放，在變局中開新局。中國要以高水平開放助推國際經濟大循環。

黃奇帆建議，中國將關稅總水平由現在的7.5%逐步降到5%左右。（Reuters）

首先，穩步降低關稅水平，適度擴大進口，提升中國在世界經濟舞台上的話語權。事實上，當今世界，出口大國未必是經濟強國，因為出口可能大量是勞動密集型產品、來料初加工產品。而進口大國一定是經濟強國，進口所需的外匯可能來自於技術和服務等貿易順差，貨幣納入SDR成為世界貨幣也可與各國直接結算。

建議在未來3-5年內，將關稅總水平由現在的7.5%逐步降到5%左右，實現與發達經濟體大致持平。主動降低關稅水平，可以直接降低消費者進口成本，有利於產業轉型升級，增加群眾消費福利；有利於增加進口，促進實現進出口平衡，為實現國際收支平衡創造條件；有利於在新一輪經貿談判中佔據主動，進口規模大了，中國在世界經濟舞台的話語權自然也大了。

第二，進一步開放投資領域，持續放寬服務業市場准入。從全球來看，中國市場目前疫情控制得最好，也是投資風險最小的地方。中國進一步擴大開放，這些資金背後的產業資本必紛至遝來，不僅部分外資轉移產業的計劃將被打消，還將幫中國迅速完成「補鏈」「擴鏈」「強鏈」。近日國務院常務會議通過了2020年版外商投資負面清單，其中全國外商投資准入負面清單由40條減至33條，自貿試驗區外商投資准入負面清單由37條減至30條。特別是金融領域取消了證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制；製造業領域放開商用車製造外資股比限制；農業領域將小麥新品種選育和種子生產須由中方控股放寬為中方股比不低於34%。這些都為中國抓住機遇引資補鏈創造了條件。

建議進一步擴大物流、研發設計、數字經濟等服務業的開放，吸引更多全球產業鏈相關企業落戶中國、加入區域產業鏈集群，進而打造戰略新興產業鏈集群。在國外需求依舊疲軟的時候可以通過努力營造以當地需求、國內需求為拉動的產業小循環；當國外市場復蘇的時候，擴大產業集群規模和發展質量，可帶動全球產業鏈的大循環。

備受關注的《外商投資法》在去年兩會獲得表決通過，有2929票贊成，8票反對，8票棄權。新法自2020年1月1日起實施。（資料圖片）

第三，按照國際化法制化便利化的要求，加快打造國際一流營商環境。近幾年，根據世界銀行的標準，中國在營商環境改善方面取得了顯著進步。這與中國持續不斷深化放管服和其他有關方面改革有關。在新形勢下，更要在現有基礎上繼續深化改革，將營商環境建設繼續推向深入。例如，實現營商環境法制化，就是要將這些營商環境的具體要求上升為法律、轉化為可問責的制度規則；實現營商環境便利化，最大限度為各類要素跨境自由流動提供便利，實現成本最小化。

第四，以建設自貿區和中國特色自由貿易港為依託，建設開放新高地。現在中國已形成了以18個自貿區和1個自由貿易港為高地的對外開放新格局。一個重要使命就是要圍繞貿易自由、投資自由、資金流動自由、運輸自由、人員停居留和就業自由、數據流動自由等方面進行先行先試。要以自貿區（港）為依托，培育與國際市場相通的產業實力和能力，打造具有國際影響力的先進製造業集群、戰略新興產業基地等；要建成國際一流營商環境，大幅降低外資在金融、保險、物流、研發設計、教育衛生、數字經濟等領域的准入門檻，建立健全競爭性市場體制；還要將改革開放和產業升級的措施形成可複製、可推廣的成果。

中美關係緊張對全球貿易不利。（Reuters）

第五，抓住機遇加快FTA談判，積極參與國際經貿規則談判和制定。近日，修訂後的美加墨協定正式生效，其中的「毒丸條款」就是針對中國而來的，是其試圖削弱中國在全球貿易和產業供應鏈地位的重要一步。接下來美國大概率會延續在推動協定時的主要操作手法，與歐盟、英國、日本等達成類似的FTA協議。這實際上對中國形成了新的圍追堵截。

對此，中國應抓住機遇，加快中日韓、RECP、中歐BIT談判、中英BIT談判，適時啟動加入CPTPP談判。要通過參與這類經貿規則談判，一方面努力打破美國在世界範圍內「去中國化」的圖謀，另一方面，要將這些國家和地區的科技、產業、資本和人才通過FTA規則吸引到中國來。

因為疫情，世界經濟陷入衰退。對此，正確的做法應該是繼續高舉全球化大旗，更合理的發揮市場對資源的優化配置作用，更好地形成全球各地、各國各企業之間的分工配置，維護國際經濟良性大循環。那種以鄰為壑搞脫鉤、推卸責任拼命甩鍋、搞單邊主義和逆全球化的做法是在開歷史的倒車，注定不會成功。中國要以高水平開放反制逆全球化、以改善營商環境反制「撤資論」、以超大市場的吸引力反制「脫鉤論」。

（新京報）