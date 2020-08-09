索馬里蘭總統接見大陸代表團　台外交部：台索溝通暢通

今年7月1日，台外交部宣布，將和索馬里蘭互設具官方性質的代表處。索馬里蘭總統阿卜迪（Muse Bihi Abdi）日前接見由中非合作論壇事務大使周欲曉領軍的中國大陸外交部代表團。 索馬里蘭總統府官員在Twitter上表示，索馬里蘭和中國大陸雙方就經濟、貿易和發展達成共識，也同意加強雙邊彼此尊重。

索馬里蘭總統阿卜迪接見中國大陸外交部代表團（點圖放大）：

當地媒體報道指，阿卜迪接見在4日晚間抵達的中國外交部代表團。《索馬里蘭標準報》（Somaliland Standard）報道指，索馬里蘭總統府發布新聞稿指出，雙方就強化目前關係進行討論，也同意持續保持友好關係，及加強發展和經濟上的合作，討論過程中並沒有提到台灣。

《索馬里蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）則報道指，索馬里蘭政府消息人士指出，阿卜迪和中國大陸外交部官員會面時，中國大陸官員表示可協助建設及在索馬里蘭設立聯絡處，條件是索馬里蘭停止和台灣建立雙邊關係，但這要求遭到阿卜迪拒絕。

台外交部則回應稱，台方與索馬里蘭外交部互動密切，雙方持續就互設代表處及未來各項有利民生的合作計劃進行磋商。台索溝通管道暢通，充分交換資訊，關係友好。中國大陸從未停止打壓台灣的國際空間，台方將持續密切關注情勢發展。

（綜合報道）