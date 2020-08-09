西安明秦王府城牆因暴雨坍塌　專家：文物本體未受損　修復不難

陝西西安明秦王府城牆遺址在上周六（8日）上午發生坍塌事故，坍塌部分長約10米，最深處達5米左右，大量落下的土方、磚塊等阻塞附近道路，更使路過的一輛巴士及三輛私家車有不同程度受損，並有4名民眾被磚石擦傷。 專家表示，坍塌部分為城牆遺址的新築保護性土體和東北側外包磚砌體，因此並未傷及原明代城牆夯土，要修復的話難度也不大。

陝西西安明秦王府城牆遺址發生坍塌事故（點圖放大）：

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經專家現場勘察，判定明秦王府城牆遺址南牆西段修復保護砌體全長130餘米，坍塌部分長約20米，是近期連續大雨直接導致坍塌。

西安建築科技大學教授陳平表示，2007至2011年間，西安市對明秦王府約3至6米高的殘存牆體進行包磚和夯土填充加固。近日，由於連降暴雨，導致保護砌體和夯土層脫離，砌體與部分填充夯土脫落。經文物保護部門和多位專家現場勘察後確定，文物本體並未受損。

陝西省社科院文化專家王曉勇博士表示，明秦王府城牆距今600多年，由於是藩王府，堅實程度不比軍事用的西安城牆，但其屬於宮城，級別較高，是非常寶貴的文物。至於修復，他說：「只要原土在，再用古代的打夯技術恢復，修復難度不大。」

陝西西安明秦王府城牆遺址發生坍塌事故，坍塌部分長約10米，最深處達5米左右。（網絡圖片）

目前，文物部門已組織專家組進行勘察會商，開始清理坍塌區域土體及砌塊，並對坍塌城牆保護層進行加固和恢復處理。同時西安市已開始對全市文物保護單位進行全面排查。

明秦王府城牆是朱元璋於洪武三年（1374年）指令修建，當時次子朱樉獲封為秦王鎮守西安。明秦王府城牆至今已有600年歷史，是明秦王城一部分，並於2003年9月被陝西省政府公布為第四批陝西省文物保護單位。

（綜合報道）