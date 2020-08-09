Twitter為多國官媒加標籤　央視直播熊貓帳號也是「政治宣傳」？

Twitter於6日宣布將所有被「國家控制」的媒體帳號貼上標籤，加以註記。其中，連由官媒央視網與成都大熊貓繁育研究基地合作的「愛熊貓」（iPanda）帳號，也被標註為「中國國家相關媒體」（China state-affiliated media），引起關注。

多個中國官媒帳號及外交部發言人帳號被貼上標籤（點圖放大）：

Twitter表示，新標籤將只專用於「國家通過財務資源、直接或間接政治壓力以及/或者控制製作和發行而對編輯內容行使控制的媒體」。Twitter曾被批評沒有恰當處理外國的干涉和虛假信息，此舉被視為對公眾的批評做出回應。

目前涉及的國家是聯合國五個常任理事國，包括中國、法國、俄羅斯、英國與美國，被貼標籤的對象包括三類：大量從事地緣政治和外交活動的政府帳號、國家相關媒體以及與國家相關媒體有關的編輯或著名記者等個人。

Twitter新政策目前涉及的國家是聯合國五個常任理事國，包括中國、法國、俄羅斯、英國與美國，圖為美國白宮帳號。（Twitter）

相關標籤有兩種，包括「政府帳戶」（government account）及「國家相關媒體」（state-affiliated media），標籤會出現在這類帳號的資料頁面，以及每一條發送和分享的帖文上。

目前已看到，《人民日報》、新華網、央視、《環球時報》、環球電視新聞網（CGTN）等官媒都已被標籤為「中國國家相關媒體」（China state-affiliated media），《環球時報》主編胡錫進的帳號也被註明這一標籤。中國外交部發言人華春瑩和趙立堅的帳號則被標明為「中國政府帳號」（China government account）。

央視網與成都大熊貓繁育研究基地合作的「愛熊貓」（iPanda）帳號也被加標籤（點圖放大）：

值得注意的是，由央視網與成都大熊貓繁育研究基地合作的「愛熊貓」（iPanda）廣播帳號，其內容以熊貓影片為主，也被標註為「中國國家相關媒體」。

（綜合報道）