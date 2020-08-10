公安部長趙克志赴東北調研：堅決查處對中共不忠誠不老實的人

據中國公安部官網發布的消息，公安部長趙克志本月6日至8日（上周四至周六）在吉林和黑龍江調研時，要求堅決查處對中共不忠誠不老實以及搞人身依附、「小圈子」的人，又稱決不允許做「兩面人」、搞「偽忠誠」。

趙克志（前左一）在哈爾濱市公安局道外分局東萊街派出所與民警輔警交談。(公安部官網）

趙克志又強調，著力鍛造「四個鐵一般」的高素質過硬公安鐵軍，確保絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠，為切實履行好中共和人民賦予的新時代使命任務提供堅強的政治、思想和組織保證。

趙克志要求，緊盯嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩問題，以開展政治督察為抓手，並「堅決防止和糾正一切偏離『兩個維護』的錯誤言行，決不允許同黨中央離心離德、對黨中央陽奉陰違」。「兩個維護」即堅決維護中共總書記習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導 。

他也要求，緊盯執法管理領域濫用職權和貪污腐敗問題，並及時發現查處不擔當、不作為、慢作為、亂作為等問題。此外，趙克志還要求切實增強憂患意識、樹牢底線思維，統籌好教育整頓和常態化疫情防控形勢下的維護國家安全和社會大局穩定工作，並要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動。